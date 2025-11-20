DZ BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Analystenkonferenz habe gezeigt, dass der Autovermieter auch in einem schwierigen Umfeld profitabel wachsen könne, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während weiterhin Gegenwind vom US-Markt komme, könnte der Tourismus in Europa im nächsten Jahr wichtige Impulse liefern./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 69,75EUR auf Tradegate (20. November 2025, 15:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Dirk Schlamp
Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dirk Schlamp
Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte