Börsenstart USA - 20.11. - US Tech 100 stark +2,15 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.781,53 PKT und gewinnt bisher +1,40 %.
Top-Werte: Walmart +6,61 %, Goldman Sachs Group +3,54 %, American Express +2,44 %, IBM +2,37 %, Caterpillar +2,24 %
Flop-Werte: Verizon Communications -1,08 %, Amgen -0,93 %, Coca-Cola -0,25 %, Procter & Gamble -0,22 %, McDonald's +0,06 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:51) bei 25.177,66 PKT und steigt um +2,15 %.
Top-Werte: Tesla +5,54 %, Constellation Energy +3,78 %, Shopify +3,46 %, Broadcom +3,46 %, AppLovin Registered (A) +3,28 %
Flop-Werte: Micron Technology -4,11 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,06 %, DoorDash Registered (A) -1,92 %, MercadoLibre -1,76 %, Advanced Micro Devices -1,17 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.763,12 PKT und steigt um +1,83 %.
Top-Werte: Walmart +6,61 %, Solstice Advanced Materials +6,36 %, Tesla +5,54 %, SOLVENTUM +4,94 %, Qnity Electronics +4,33 %
Flop-Werte: Micron Technology -4,11 %, Jacobs Solutions -3,97 %, Kroger -3,69 %, DoorDash Registered (A) -1,92 %, Jabil -1,84 %
