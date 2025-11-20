Walmart Aktie hebt ab - +6,61 % - 20.11.2025

Die Walmart Aktie notiert aktuell bei 92,58€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,61 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,74 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Walmart Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 92,58€, mit einem Plus von +6,61 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Walmart ist ein führender Einzelhandelskonzern, der durch niedrige Preise und ein breites Produktsortiment besticht. Mit einer starken Marktstellung in den USA und einem globalen Einfluss konkurriert es mit Amazon und anderen großen Einzelhändlern. Seine effiziente Lieferkette und Preisstrategie sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Walmart Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,29 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Walmart Aktie damit um -2,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Walmart auf -1,02 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,40 % geändert.

Walmart Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,80 % 1 Monat -6,08 % 3 Monate -0,29 % 1 Jahr +6,68 %

Informationen zur Walmart Aktie

Es gibt 8 Mrd. Walmart Aktien. Damit ist das Unternehmen 735,18 Mrd.EUR € wert.

Walmart Aktie jetzt kaufen?

Ob die Walmart Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walmart Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.