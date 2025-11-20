SwitchBot bietet bis zu 50 % Rabatt zum Black Friday 2025

TOKIO, 20. Nov. 2025 /PRNewswire/ -- SwitchBot, der führende Anbieter von KI-gestützten Home-Robotics-Systemen, freut sich, bekannt zu geben, dass es vom 20. Nov. bis zum 1. Dez. 2025 im Rahmen des Black Friday 2025 Rabatte von bis zu 50 % auf zahlreiche Produkte anbietet.

Top-Angebote zum Black Friday

1. SwitchBot Lock Ultra Vision Combo/Touch Combo

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo revolutioniert die Haussicherheit als das weltweit erste nachrüstbare smarte Türschloss mit 3D-Gesichtserkennung. Mit 30.000 Infrarot-Punkten ermöglicht es eine präzise Authentifizierung in weniger als einer Sekunde, mit Verschlüsselung auf Bankniveau und einer Fehlererkennungsrate von unter 0,0001 %. Das Schloss unterstützt 18 Entriegelungsmethoden – darunter Gesichtserkennung, Auto-Unlock und NFC – und ist mit 99,9 % aller Türschlösser kompatibel, ohne dass eine Modifikation erforderlich ist. Dank FastUnlock erfolgt der Zugriff besonders schnell, während der Motor um 122,2 % schneller arbeitet und mit nur 20 dB nahezu geräuschlos ist. Ein 3-stufiges Akkusystem sorgt für eine Laufzeit von bis zu 9 Monaten, inklusive Notstromoption.

Black Friday Preis: Lock Ultra Vision Combo: €229,99 (23 % Rabatt) Lock Ultra Touch Combo：€179,99 (28 % Rabatt)

Erhältlich bei: Lock Ultra Vision Combo: SwitchBot Amazon DE / Offizielle Website Lock Ultra Touch Combo：SwitchBot Amazon DE / Offizielle Website



2. SwitchBot Smart Videotürklingel

Das 4,3-Zoll-Ultra-Display ermöglicht eine einfache Kommunikation auch ohne Smartphone. Dank eines Dreifach-Gegensprechsystems und eines 100 dB Klingeltons ist eine klare Interaktion jederzeit gewährleistet. Mit 2K-Auflösung, Farb-Nachtsicht und KI-Erkennung für Personen, Pakete und Fahrzeuge liefert die Türsprechanlage jederzeit ein klares Bild und intelligente Benachrichtigungen. Der 5.000 mAh Akku hält bis zu 19 Monate (mit optionalem Solarpanel). Lokaler Speicher bis zu 512 GB, RTSP-/Home-Assistant-Unterstützung sowie EdgeLink-Stabilität gewährleisten Datenschutz und zuverlässige Konnektivität – auch ohne WLAN. Als Teil des SwitchBot-Ökosystems fungiert die Klingel zudem als Matter-Gateway, um den Zugang jederzeit und überall zu verwalten.