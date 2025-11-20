Fahren die Deutschen Autobauer an die Wand?

Der summierte Gewinn von Volkswagen, Mercedes und BMW ist in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 um 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Gemeinsam erzielten die deutschen Autobauer einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 17,8 Milliarden Euro.

Auf Neunmonatssicht haben VW, BMW und Mercedes knapp 8,2 Millionen Fahrzeuge gefertigt und damit über fünf Prozent weniger als noch vor einem Jahr.

Insgesamt haben die deutschen Hersteller allein in den drei Märkten USA, China und Europa fast 700.000 Verbrenner weniger zugelassen als noch im Jahr zuvor.

Julian Schick (links) und Krischan Orth sprechen über die Zukunft der Deutschen Autoindustrie

Zwar steigt die Zahl der Elektro-Zulassungen in China so stark an wie in keinem anderen Markt; so legten die Zulassungen bis Ende September um fast 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 5,5 Millionen Einheiten zu.

Die deutschen Hersteller erlebten dennoch einen drastischen Einbruch. VW, BMW und Mercedes haben im größten Elektromarkt der Welt bis Ende September mit gerade einmal rund 130.000 Einheiten über 46 Prozent weniger Elektroautos verkauft als noch ein Jahr zuvor.

Während die deutschen Autonbauer Marktanteile verlieren, holen die Chinesen auf, besonders in heimischen Gefilden. Zeit, einen Blick auf die Automobilbranche zu werfen.

Julian Schick und Krischan Orth nehmen BMW, Volkswagen und Mercedes genau unter die Lupe und fragen nach der Zukunft der Automobilbranche.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion