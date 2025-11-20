    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen

    Börse, Baby

    Fahren die Deutschen Autobauer an die Wand?

    Die Chinesen holen auf: Besonders im heimischen Markt vergrößern sie ihre Anteile mit Xiaomi oder BYD. Wird die deutsche Autoindustrie ausgebremst?

    • Chinesische Hersteller gewinnen Marktanteile stark.
    • Deutsche Autobauer: 46% Gewinnrückgang 2025.
    • Elektroauto-Zulassungen in China steigen um 34%.
    Foto: Jörg Sarbach - dpa

    Auf Neunmonatssicht haben VW, BMW und Mercedes knapp 8,2 Millionen Fahrzeuge gefertigt und damit über fünf Prozent weniger als noch vor einem Jahr.

    Der summierte Gewinn von Volkswagen, Mercedes und BMW ist in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 um 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Gemeinsam erzielten die deutschen Autobauer einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 17,8 Milliarden Euro.

    Insgesamt haben die deutschen Hersteller allein in den drei Märkten USA, China und Europa fast 700.000 Verbrenner weniger zugelassen als noch im Jahr zuvor.

    Julian Schick (links) und Krischan Orth sprechen über die Zukunft der Deutschen Autoindustrie

    Zwar steigt die Zahl der Elektro-Zulassungen in China so stark an wie in keinem anderen Markt; so legten die Zulassungen bis Ende September um fast 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 5,5 Millionen Einheiten zu.

     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Die deutschen Hersteller erlebten dennoch einen drastischen Einbruch. VW, BMW und Mercedes haben im größten Elektromarkt der Welt bis Ende September mit gerade einmal rund 130.000 Einheiten über 46 Prozent weniger Elektroautos verkauft als noch ein Jahr zuvor.

    Während die deutschen Autonbauer Marktanteile verlieren, holen die Chinesen auf, besonders in heimischen Gefilden. Zeit, einen Blick auf die Automobilbranche zu werfen.

    Julian Schick und Krischan Orth nehmen BMW, Volkswagen und Mercedes genau unter die Lupe und fragen nach der Zukunft der Automobilbranche.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
