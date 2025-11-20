    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalmart AktievorwärtsNachrichten zu Walmart

    ANALYSE-FLASH

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan belässt Walmart nach Zahlen auf 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft Walmart auf "Overweight" ein.
    • Kursziel für Walmart bei 128 US-Dollar festgelegt.
    • Solide Zahlen, aber Margen-Trendwende ausstehend.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Walmart nach Zahlen auf 'Overweight'
    Foto: Seth Perlman - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Christopher Horvers sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden Zahlenwerk des Einzelhandelskonzerns und verwies auf die angehobenen Schätzungen. Die bisherigen Markterwartungen für das vierte Quartal lägen nun am oberen Ende der neuen Prognosespanne. Er sah zudem alles in allem auch ein paar Kritikpunkte im Zahlenwerk und verwies darauf, dass die Trendwende der Marge weiterhin ausstehe./ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:58 / EST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Walmart Inc.!
    Long
    95,86€
    Basispreis
    0,97
    Ask
    × 12,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    111,85€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 11,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Walmart

    +6,07 %
    -1,05 %
    -4,19 %
    +2,16 %
    +8,40 %
    +81,52 %
    +107,75 %
    +365,46 %
    +2.213,67 %
    ISIN:US9311421039WKN:860853

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie

    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,19 % und einem Kurs von 92,67 auf Tradegate (20. November 2025, 16:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um -1,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 739,88 Mrd..

    Walmart zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 116,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 128,00USD was eine Bandbreite von +25,31 %/+38,27 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 97,20$, was einem Rückgang von -8,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Walmart - 860853 - US9311421039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Walmart. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan belässt Walmart nach Zahlen auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Christopher Horvers sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden Zahlenwerk des …