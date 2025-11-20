JPMorgan belässt Walmart nach Zahlen auf 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,19 % und einem Kurs von 92,67 auf Tradegate (20. November 2025, 16:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um -1,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 739,88 Mrd..

Walmart zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 116,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 128,00USD was eine Bandbreite von +25,31 %/+38,27 % bedeutet.