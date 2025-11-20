ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Walmart nach Zahlen auf 'Overweight'
- JPMorgan stuft Walmart auf "Overweight" ein.
- Kursziel für Walmart bei 128 US-Dollar festgelegt.
- Solide Zahlen, aber Margen-Trendwende ausstehend.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Christopher Horvers sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden Zahlenwerk des Einzelhandelskonzerns und verwies auf die angehobenen Schätzungen. Die bisherigen Markterwartungen für das vierte Quartal lägen nun am oberen Ende der neuen Prognosespanne. Er sah zudem alles in allem auch ein paar Kritikpunkte im Zahlenwerk und verwies darauf, dass die Trendwende der Marge weiterhin ausstehe./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:58 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie
Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,19 % und einem Kurs von 92,67 auf Tradegate (20. November 2025, 16:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um -1,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 739,88 Mrd..
Walmart zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 116,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 128,00USD was eine Bandbreite von +25,31 %/+38,27 % bedeutet.
