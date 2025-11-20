Miami, Florida / ACCESS Newswire / 20. November 2025 OMP, ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Lieferkettenplanungslösungen, konnte bei der OMP REAL Conference 2025 in Miami internationale Supply-Chain-Führungsexperten, Technologieinnovatoren und strategische Partner begrüßen. Bei der Veranstaltung vom 18. bis 19. November wurde gezeigt, wie agentenbasierte KI, entscheidungsorientierte Planung und die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI die Zukunft der Lieferkettenplanung neu gestalten. Als besonderes Highlight wurde UnisonIQ, ein von OMP entwickelter moderner KI-Orchestrierungsrahmen, vorgestellt, der in allen internationalen Lieferketten raschere und intelligentere Entscheidungen ermöglichen soll.

Podiumsdiskussion im Rahmen der OMP-Konferenz

Transforming supply chain vision into REAL impact with human-AI synergy (Wie Synergien zwischen Mensch und KI im Supply-Chain-Sektor Visionen in die Praxis umsetzen)

Führende Fortune-500-Unternehmen berichten über ihre Erfolgsgeschichten aus der Praxis

Marktführer im Bereich Supply Chain wie Arxada, AstraZeneca, Beiersdorf, Eastman, Johnson & Johnson, Kraft Heinz, Land O'Lakes und Visy überzeugten mit Erfahrungsberichten, die greifbare Ergebnisse lieferten:

- AstraZeneca erläuterte, wie das Unternehmen Unison Planning in allen Geschäftsbereichen weltweit eingeführt und eine entscheidungsorientierte Planung implementiert hat, um die Agilität und Entscheidungssicherheit in einem volatilen Marktumfeld zu verbessern.

- Beiersdorf berichtete darüber, wie KI-gestützte Erkenntnisse Planer in der Lage versetzen, fundiertere und effizientere Entscheidungen entlang der gesamten Lieferkette zu treffen.

- Eastman stellte die Einbindung von Nachhaltigkeitsthemen in zentrale Planungsprozesse vor und veranschaulichte, wie das Unternehmen wirtschaftliche Performance und Umweltziele miteinander in Einklang bringt.

- Teilnehmer von Kraft Heinz, Johnson & Johnson und Land O'Lakes betonten die wachsende Bedeutung von Zusammenarbeit und gemeinsamer Innovation, auf die Unternehmen zurückgreifen, um ihre Lieferketten resilienter und anpassungsfähiger zu machen.