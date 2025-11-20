    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35,50 Euro belassen. Die Aktie des Geldhauses sei attraktiv bewertet, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Deutsche Bank dürfe von einem Aufschwung der deutschen Wirtschaft profitieren und biete in den nächsten Jahren ein zweistelliges Wachstum beim Gewinn je Aktie./niw/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:11 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 30,17EUR auf Tradegate (20. November 2025, 16:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Philipp Häßler
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,65, was eine Steigerung von +4,41% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35,50 Euro belassen. Die Aktie des Geldhauses sei attraktiv bewertet, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Deutsche Bank dürfe …