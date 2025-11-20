UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Angesichts der jüngsten Sorgen am Markt sei der KI-Chipriese mit seinem Zahlenwerk eine beruhigende Kraft, schrieb Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz im dritten Quartal habe seine Schätzungen und den Marktkonsens übertroffen. Besonders überzeugt habe das Geschäft rund um KI-Rechenzentren. Der Ausblick sei wie erwartet ausgefallen./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,46 % und einem Kurs von 167,6EUR auf Tradegate (20. November 2025, 16:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Timothy Arcuri
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
