    UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Angesichts der jüngsten Sorgen am Markt sei der KI-Chipriese mit seinem Zahlenwerk eine beruhigende Kraft, schrieb Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz im dritten Quartal habe seine Schätzungen und den Marktkonsens übertroffen. Besonders überzeugt habe das Geschäft rund um KI-Rechenzentren. Der Ausblick sei wie erwartet ausgefallen./rob/niw/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,46 % und einem Kurs von 167,6EUR auf Tradegate (20. November 2025, 16:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Timothy Arcuri
    Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 235
    Kursziel alt: 235
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


