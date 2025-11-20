    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Verbrauchervertrauen verharrt auf niedrigem Niveau

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbraucher-Stimmung in Eurozone bleibt schlecht.
    • Konsumklima-Index bei minus 14,2 Punkten stabil.
    • Analysten erwarteten leichten Anstieg auf minus 14,0.

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone ist weiterhin getrübt. Der Indikator für das Konsumklima verharrte bei minus 14,2 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Aufhellung auf minus 14,0 Punkte gerechnet. Der Indikator blieb damit unter seinem langfristigen Durchschnitt./la/he



