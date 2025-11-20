    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Verkehrsminister bittet um respektvolleres Reisen

    Für Sie zusammengefasst
    • Höflichkeit beim Reisen wiederherstellen, fordert Duffy.
    • Ausrastern in Flugzeugen seit 2019 verfünffacht.
    • Thanksgiving: Stressige Reisezeit für Millionen.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Kurz vor dem wichtigen US-Feiertag Thanksgiving hat US-Verkehrsminister Sean Duffy einen respektvolleren Umgang unter Reisenden angemahnt. "Es ist Zeit, Höflichkeit und gute Manieren auf Reisen zurückzubringen", schrieb er auf der Plattform X. In einem verlinkten Video sagte er, dass Anstand beim Fliegen nicht am Gate ende: "Die Dinge sind nicht mehr so wie sie mal waren." Duffy gibt dabei zu bedenken, ob Eltern etwa ihre Kinder unter Kontrolle hätten oder man einer Schwangeren helfe, ihr Gepäck zu verstauen.

    In seinem Post behauptet Duffy ferner, dass sich die Anzahl von Ausrastern in Flugzeugen seit 2019 verfünffacht habe und die Vorfälle mit Fluggästen, die sich aggressiv oder widerspenstig verhalten, verdoppelt habe. 20 Prozent der Flugbegleiter hätten bereits "körperliche Vorfälle" erlebt.

    Am kommenden Donnerstag (27. November) steht das Erntedankfest in den USA an. An den Tagen rund um den Feiertag reisen Millionen von Menschen zu Freunden und Familien, entsprechend ballt es sich an Flughäfen und im Straßenverkehr. Neben Weihnachten gehört Thanksgiving daher zu einer der stressigsten Reisezeiten des Jahres./ngu/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Verkehrsminister bittet um respektvolleres Reisen Kurz vor dem wichtigen US-Feiertag Thanksgiving hat US-Verkehrsminister Sean Duffy einen respektvolleren Umgang unter Reisenden angemahnt. "Es ist Zeit, Höflichkeit und gute Manieren auf Reisen zurückzubringen", schrieb er auf der Plattform X. In …