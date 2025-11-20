RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 130 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 114,5 auf Tradegate (20. November 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +4,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 91,92 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von -11,97 %/+14,44 % bedeutet.