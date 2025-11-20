    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 130 Euro

    • RBC stuft Siemens Energy auf "Outperform" ein.
    • Kursziel von 130 Euro bleibt unverändert.
    • Aktienrückkaufprogramm sendet starkes Signal.
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 130 Euro
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Obwohl das geplante Aktienrückkaufprogramm des Energietechnikkonzerns mit Blick auf die Laufzeit nicht besonders groß ausfalle, sende es ein starkes Signal, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob außerdem den weiteren Ausbau des Gasgeschäfts hervor, der beim Kapitalmarkttag angekündigt worden sei./rob/niw/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:43 / EST

    Siemens Energy

    +3,27 %
    +4,10 %
    +11,13 %
    +19,60 %
    +144,10 %
    +647,83 %
    +358,76 %
    +429,11 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 114,5 auf Tradegate (20. November 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +4,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 91,92 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von -11,97 %/+14,44 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 130 Euro

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
