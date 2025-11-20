150% in 6 Monaten: Diese deutsche Mid-Cap-Perle macht Anlegern richtig Freude

Nach dem starken Kursanstieg seit dem Börsengang im Mai sei zwar wenig Raum für Fehler, dennoch bewertet Berenberg mögliche Rücksetzer klar als Kaufchance. Seit dem IPO sind die Papiere um rund 150 Prozent gestiegen.

Das Unternehmen aus Winterbach übertraf die Erwartungen in mehreren Punkten – und bestätigte seine Robustheit in einem dynamisch wachsenden Markt. Zwar blieb der Auftragseingang im Rahmen der Erwartungen, doch laut Co-CEO Johannes Linden überzeugen insbesondere die Margen der laufenden Projekte.

Besonders positiv: Die Hinweise des Managements zur Umsatzentwicklung im vierten Quartal. Linden stellte Verkäufe mindestens auf dem Niveau von Q2 und Q3 in Aussicht – rund 113 Millionen Euro pro Quartal. Das würde einem Jahresumsatz von etwa 439 Millionen Euro entsprechen und damit fast 15 Prozent Wachstum. Die bisherige Prognose von 9 bis 12 Prozent wäre damit klar übertroffen.

Auch die Qualität des Auftragseingangs bleibt ein zentraler Treiber. Die Nachfrage nach Hoch- und Mittelspannungszubehör ist stark, und Pfisterer setzt Preiserhöhungen von etwa 3 Prozent durch. Ein technologischer Meilenstein gelang beim Hochspannungs-Gleichstromgeschäft: Pfisterer ist laut Linden der erste unabhängige Anbieter, der die vollständige Typprüfung für ein 320-kV-HVDC-Kabelsystem erfolgreich abgeschlossen hat. Erste Umsätze aus dieser Sparte werden für 2026 erwartet.

Der gesamte Sektor profitiert von einem Investitionsschub in Stromnetze – untermauert durch die jüngst erhöhten Mittelfristziele von Siemens Energy. Pfisterer sieht sich als klaren Profiteur: Mehr als 100 aktive Patente, eine fokussierte Hochspannungsstrategie und ein kapitalleichtes Geschäftsmodell sollen für überdurchschnittliches Wachstum und starke Kapitalrenditen sorgen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Pfisterer Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,55 % und einem Kurs von 75,50EUR auf Tradegate (20. November 2025, 16:34 Uhr) gehandelt.





