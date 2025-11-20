Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Nagarro
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 1
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Nagarro im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Nach einem Kursanstieg von 30% wird die Aktie als stabilisierend in einem schwachen Markt wahrgenommen. Analysten haben die Kursziele auf 88-95 Euro angehoben, während die operativen Ergebnisse stark sind. Das bevorstehende Aktienrückkaufprogramm wird als positiver Faktor angesehen, was das Vertrauen in die zukünftige Kursentwicklung stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nagarro eingestellt.
Qiagen
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 2
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 3
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige Anleger haben bei Kursen um 78 € Positionen aufgebaut und hoffen auf steigende Kurse, während andere einen Rückgang auf 50-60 € befürchten. Die robuste Auftragslage wird als positives Fundament angesehen, doch die Unsicherheit über die Kursentwicklung bleibt bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 4
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SUESS MicroTec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger die langfristigen Wachstumsprognosen und die attraktive Bewertung im Vergleich zu NVIDIA loben, gibt es Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Volatilität. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen eine volatile Entwicklung gezeigt, und die bevorstehende virtuelle Veranstaltung könnte das Vertrauen der Anleger stärken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 5
