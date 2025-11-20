Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 20.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.11.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -5,78 %
Tagesperformance: -5,78 %
Platz 1
Performance 1M: +6,70 %
Performance 1M: +6,70 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: +4,43 %
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 2
Performance 1M: +5,52 %
Performance 1M: +5,52 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 3
Performance 1M: -3,19 %
Performance 1M: -3,19 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +3,53 %
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 4
Performance 1M: +8,84 %
Performance 1M: +8,84 %
STRABAG
Tagesperformance: +2,34 %
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 5
Performance 1M: -0,48 %
Performance 1M: -0,48 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte