    ROUNDUP

    BNP Paribas plant höheren Kapitalpuffer - Startet Aktienrückkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • BNP Paribas stärkt Kapitalpuffer auf 13% bis 2027.
    • Rückkauf eigener Aktien: 1,15 Mrd. Euro Investition.
    • Kostenquote soll bis 2028 auf 58% sinken.
    ROUNDUP - BNP Paribas plant höheren Kapitalpuffer - Startet Aktienrückkauf
    PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas will ihren Kapitalpuffer stärken und kauft zugleich eigene Aktien zurück. Die Quote des harten Kernkapitals solle bis 2027 auf 13 Prozent steigen, teilte das Geldhaus am Donnerstag in Paris mit. Ende September hatte sie bei 12,5 Prozent gelegen. Unterdessen soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital bis 2028 wie geplant auf 13 Prozent klettern und damit 2,1 Prozentpunkte höher ausfallen als im Jahr 2024.

    Dazu legt Bankchef Jean-Laurent Bonnafé seinen Fokus auf die Kosten: So sollen die Kosten der Bank im kommenden Jahr nur noch 61 Prozent der Erträge aufzehren. Bis 2028 soll diese Quote auf 58 Prozent sinken.

    Derweil steckt das Institut 1,15 Milliarden Euro in den Rückkauf eigener Aktien. Das Rückkaufprogramm soll noch im November starten.

    An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die BNP-Aktie legte am Nachmittag um fünf Prozent zu./stw/err/mis/he

    BNP Paribas (A)

    +4,84 %
    -2,99 %
    -9,47 %
    -17,57 %
    +14,25 %
    +26,37 %
    +65,63 %
    +22,20 %
    +321,82 %
    ISIN:FR0000131104WKN:887771

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

    Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,92 % und einem Kurs von 70,41 auf Tradegate (20. November 2025, 16:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um -2,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 78,57 Mrd..

    BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,3300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +9,44 %/+35,02 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
