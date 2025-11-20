BNP Paribas plant höheren Kapitalpuffer - Startet Aktienrückkauf

Derweil steckt das Institut 1,15 Milliarden Euro in den Rückkauf eigener Aktien. Das Rückkaufprogramm soll noch im November starten.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die BNP-Aktie legte am Nachmittag um fünf Prozent zu./stw/err/mis/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,92 % und einem Kurs von 70,41 auf Tradegate (20. November 2025, 16:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um -2,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,47 %.

Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 78,57 Mrd..

BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,3300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +9,44 %/+35,02 % bedeutet.