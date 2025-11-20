Dreame eröffnet zweiten deutschen Flagship-Store in München / Nach Frankfurt stärkt Dreame seine Präsenz in Süddeutschland und setzt die Expansion im Smart-Home-Bereich fort (FOTO)

München (ots) - Nach einem weiteren Jahr außergewöhnlichen Wachstums in Europa

setzt Dreame Technology (https://de.dreametech.com/) , ein globaler Vorreiter im

Bereich Smart-Home-Technologie, seine erfolgreiche Expansionsstrategie fort: Das

Unternehmen eröffnet seinen zweiten deutschen Flagship-Store - zugleich den

größten in Deutschland - im Olympia - Einkaufszentrum (Hanauer Straße 68,

Store-Nr. 00.SH.670) in München .



Mit diesem neuen Store erweitert Dreame seine Präsenz in Süddeutschland und

bietet auf deutlich größerer Fläche als in Frankfurt ein immersives

Smart-Home-Erlebnis. Besucher können das gesamte Dreame-Portfolio entdecken -

von Premium-Saugrobotern und Nass-/Trockensaugern bis hin zu intelligenten

Beauty- und Gartenlösungen. Der Flagship-Store öffnet offiziell am 20. November

2025 von 9:30 bis 20:00 Uhr .









Mit dem neuen Store in München stärkt Dreame gezielt seine Position in

Süddeutschland - einer der wirtschaftsstärksten und innovativsten Regionen

Europas. Der Flagship-Store im Olympia-Einkaufszentrum bietet Besuchern ein

ganzheitliches Erlebnis rund um das vernetzte Leben der Zukunft.



Neben einer erweiterten Ausstellungsfläche erwarten die Kunden interaktive

Bereiche, in denen sie die neuesten Dreame-Produkte in realitätsnahen

Alltagsszenarien testen können. Der Store ist so gestaltet, dass Besucher die

Geräte direkt in authentischen Nutzungssituationen erleben - von "Smart

Cleaning" und "Smart Beauty" bis "Smart Garden".



"Deutschland gehört zu unseren weltweit wichtigsten Märkten, und unser

Engagement hier vertieft sich weiter", erklärt Sean Chen, Managing Director

Dreame WEU. "Wir möchten mehr Berührungspunkte schaffen, an denen Verbraucher

unsere Produkte hautnah erleben und die dahinterstehende Innovation wirklich

spüren können. In den kommenden Monaten planen wir zudem Community- und

Nutzer-Events im Store, um Kunden die Möglichkeit zu geben, Feedback zu geben

und die nächste Generation der Dreame-Lösungen mitzugestalten."



Starkes Wachstum und klare Marktführerschaft



Im Jahr 2025 verzeichnete Dreame ein Umsatzwachstum von 139 Prozent in Europa

und hält laut aktuellen Marktforschungsdaten den führenden Umsatzanteil im

Segment der Saugroboter in Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz und

weiteren europäischen Märkten.



Mit mehr als 6.000 Verkaufsstellen in über 100 Ländern und sieben geplanten

Flagship-Stores in Europa - darunter Frankfurt, München, Mailand, Madrid und

Birmingham - baut das Unternehmen seine physische Präsenz kontinuierlich aus.

Der neue Store in München stellt einen wichtigen Meilenstein in Dreames

europäischer Expansionsstrategie dar und stärkt seine Position als führende Seite 1 von 2 Seite 2 ►





München als strategischer StandortMit dem neuen Store in München stärkt Dreame gezielt seine Position inSüddeutschland - einer der wirtschaftsstärksten und innovativsten RegionenEuropas. Der Flagship-Store im Olympia-Einkaufszentrum bietet Besuchern einganzheitliches Erlebnis rund um das vernetzte Leben der Zukunft.Neben einer erweiterten Ausstellungsfläche erwarten die Kunden interaktiveBereiche, in denen sie die neuesten Dreame-Produkte in realitätsnahenAlltagsszenarien testen können. Der Store ist so gestaltet, dass Besucher dieGeräte direkt in authentischen Nutzungssituationen erleben - von "SmartCleaning" und "Smart Beauty" bis "Smart Garden"."Deutschland gehört zu unseren weltweit wichtigsten Märkten, und unserEngagement hier vertieft sich weiter", erklärt Sean Chen, Managing DirectorDreame WEU. "Wir möchten mehr Berührungspunkte schaffen, an denen Verbraucherunsere Produkte hautnah erleben und die dahinterstehende Innovation wirklichspüren können. In den kommenden Monaten planen wir zudem Community- undNutzer-Events im Store, um Kunden die Möglichkeit zu geben, Feedback zu gebenund die nächste Generation der Dreame-Lösungen mitzugestalten."Starkes Wachstum und klare MarktführerschaftIm Jahr 2025 verzeichnete Dreame ein Umsatzwachstum von 139 Prozent in Europaund hält laut aktuellen Marktforschungsdaten den führenden Umsatzanteil imSegment der Saugroboter in Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz undweiteren europäischen Märkten.Mit mehr als 6.000 Verkaufsstellen in über 100 Ländern und sieben geplantenFlagship-Stores in Europa - darunter Frankfurt, München, Mailand, Madrid undBirmingham - baut das Unternehmen seine physische Präsenz kontinuierlich aus.Der neue Store in München stellt einen wichtigen Meilenstein in Dreameseuropäischer Expansionsstrategie dar und stärkt seine Position als führende