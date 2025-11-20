Dreame eröffnet zweiten deutschen Flagship-Store in München / Nach Frankfurt stärkt Dreame seine Präsenz in Süddeutschland und setzt die Expansion im Smart-Home-Bereich fort (FOTO)
München (ots) - Nach einem weiteren Jahr außergewöhnlichen Wachstums in Europa
setzt Dreame Technology (https://de.dreametech.com/) , ein globaler Vorreiter im
Bereich Smart-Home-Technologie, seine erfolgreiche Expansionsstrategie fort: Das
Unternehmen eröffnet seinen zweiten deutschen Flagship-Store - zugleich den
größten in Deutschland - im Olympia - Einkaufszentrum (Hanauer Straße 68,
Store-Nr. 00.SH.670) in München .
Mit diesem neuen Store erweitert Dreame seine Präsenz in Süddeutschland und
bietet auf deutlich größerer Fläche als in Frankfurt ein immersives
Smart-Home-Erlebnis. Besucher können das gesamte Dreame-Portfolio entdecken -
von Premium-Saugrobotern und Nass-/Trockensaugern bis hin zu intelligenten
Beauty- und Gartenlösungen. Der Flagship-Store öffnet offiziell am 20. November
2025 von 9:30 bis 20:00 Uhr .
München als strategischer Standort
Mit dem neuen Store in München stärkt Dreame gezielt seine Position in
Süddeutschland - einer der wirtschaftsstärksten und innovativsten Regionen
Europas. Der Flagship-Store im Olympia-Einkaufszentrum bietet Besuchern ein
ganzheitliches Erlebnis rund um das vernetzte Leben der Zukunft.
Neben einer erweiterten Ausstellungsfläche erwarten die Kunden interaktive
Bereiche, in denen sie die neuesten Dreame-Produkte in realitätsnahen
Alltagsszenarien testen können. Der Store ist so gestaltet, dass Besucher die
Geräte direkt in authentischen Nutzungssituationen erleben - von "Smart
Cleaning" und "Smart Beauty" bis "Smart Garden".
"Deutschland gehört zu unseren weltweit wichtigsten Märkten, und unser
Engagement hier vertieft sich weiter", erklärt Sean Chen, Managing Director
Dreame WEU. "Wir möchten mehr Berührungspunkte schaffen, an denen Verbraucher
unsere Produkte hautnah erleben und die dahinterstehende Innovation wirklich
spüren können. In den kommenden Monaten planen wir zudem Community- und
Nutzer-Events im Store, um Kunden die Möglichkeit zu geben, Feedback zu geben
und die nächste Generation der Dreame-Lösungen mitzugestalten."
Starkes Wachstum und klare Marktführerschaft
Im Jahr 2025 verzeichnete Dreame ein Umsatzwachstum von 139 Prozent in Europa
und hält laut aktuellen Marktforschungsdaten den führenden Umsatzanteil im
Segment der Saugroboter in Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz und
weiteren europäischen Märkten.
Mit mehr als 6.000 Verkaufsstellen in über 100 Ländern und sieben geplanten
Flagship-Stores in Europa - darunter Frankfurt, München, Mailand, Madrid und
Birmingham - baut das Unternehmen seine physische Präsenz kontinuierlich aus.
Der neue Store in München stellt einen wichtigen Meilenstein in Dreames
europäischer Expansionsstrategie dar und stärkt seine Position als führende
