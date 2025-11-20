Dreame eröffnet zweiten deutschen Flagship-Store in München / Nach Frankfurt stärkt Dreame seine Präsenz in Süddeutschland und setzt die Expansion im Smart-Home-Bereich fort (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelekom Malaysia Bhd AktievorwärtsNachrichten zu Telekom Malaysia Bhd
    München (ots) - Nach einem weiteren Jahr außergewöhnlichen Wachstums in Europa
    setzt Dreame Technology (https://de.dreametech.com/) , ein globaler Vorreiter im
    Bereich Smart-Home-Technologie, seine erfolgreiche Expansionsstrategie fort: Das
    Unternehmen eröffnet seinen zweiten deutschen Flagship-Store - zugleich den
    größten in Deutschland - im Olympia - Einkaufszentrum (Hanauer Straße 68,
    Store-Nr. 00.SH.670) in München .

    Mit diesem neuen Store erweitert Dreame seine Präsenz in Süddeutschland und
    bietet auf deutlich größerer Fläche als in Frankfurt ein immersives
    Smart-Home-Erlebnis. Besucher können das gesamte Dreame-Portfolio entdecken -
    von Premium-Saugrobotern und Nass-/Trockensaugern bis hin zu intelligenten
    Beauty- und Gartenlösungen. Der Flagship-Store öffnet offiziell am 20. November
    2025 von 9:30 bis 20:00 Uhr .

    München als strategischer Standort

    Mit dem neuen Store in München stärkt Dreame gezielt seine Position in
    Süddeutschland - einer der wirtschaftsstärksten und innovativsten Regionen
    Europas. Der Flagship-Store im Olympia-Einkaufszentrum bietet Besuchern ein
    ganzheitliches Erlebnis rund um das vernetzte Leben der Zukunft.

    Neben einer erweiterten Ausstellungsfläche erwarten die Kunden interaktive
    Bereiche, in denen sie die neuesten Dreame-Produkte in realitätsnahen
    Alltagsszenarien testen können. Der Store ist so gestaltet, dass Besucher die
    Geräte direkt in authentischen Nutzungssituationen erleben - von "Smart
    Cleaning" und "Smart Beauty" bis "Smart Garden".

    "Deutschland gehört zu unseren weltweit wichtigsten Märkten, und unser
    Engagement hier vertieft sich weiter", erklärt Sean Chen, Managing Director
    Dreame WEU. "Wir möchten mehr Berührungspunkte schaffen, an denen Verbraucher
    unsere Produkte hautnah erleben und die dahinterstehende Innovation wirklich
    spüren können. In den kommenden Monaten planen wir zudem Community- und
    Nutzer-Events im Store, um Kunden die Möglichkeit zu geben, Feedback zu geben
    und die nächste Generation der Dreame-Lösungen mitzugestalten."

    Starkes Wachstum und klare Marktführerschaft

    Im Jahr 2025 verzeichnete Dreame ein Umsatzwachstum von 139 Prozent in Europa
    und hält laut aktuellen Marktforschungsdaten den führenden Umsatzanteil im
    Segment der Saugroboter in Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz und
    weiteren europäischen Märkten.

    Mit mehr als 6.000 Verkaufsstellen in über 100 Ländern und sieben geplanten
    Flagship-Stores in Europa - darunter Frankfurt, München, Mailand, Madrid und
    Birmingham - baut das Unternehmen seine physische Präsenz kontinuierlich aus.
    Der neue Store in München stellt einen wichtigen Meilenstein in Dreames
    europäischer Expansionsstrategie dar und stärkt seine Position als führende
