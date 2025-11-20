Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 20.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.11.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 1
Performance 1M: -9,66 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 2
Performance 1M: +9,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die geplanten Aktienrückkäufe von 6 Milliarden Euro positiv bewertet werden, gibt es Bedenken wegen der hohen Bewertung (KGV von 65). Trotz eines Rückgangs in den letzten 14 Tagen sehen viele Anleger mittelfristig Potenzial und erwarten eine Erholung, insbesondere wenn sich die Marktbedingungen verbessern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 3
Performance 1M: -2,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die geopolitischen Spannungen, insbesondere in der Ukraine, fördern die Nachfrage nach Rüstungsprodukten, was sich in einer Kurssteigerung von X% in den letzten 14 Tagen widerspiegelt. Anleger schätzen die starke Bilanz und das Wachstumspotenzial des Unternehmens.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Nordea Bank Abp
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 4
Performance 1M: -0,50 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 5
Performance 1M: +1,17 %
