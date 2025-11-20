    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia-Zahlen und Arbeitsmarktdaten treiben Erholung an

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen erholen sich dank Nvidia und Arbeitsmarktdaten.
    • Dow Jones steigt um 1,46%, S&P 500 um 1,79%.
    • Arbeitsmarkt zeigt Stabilität, Zinssenkungen unwahrscheinlich.
    Aktien New York - Nvidia-Zahlen und Arbeitsmarktdaten treiben Erholung an
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach ihrer jüngsten Stabilisierung am Donnerstag einen Erholungskurs eingeschlagen. Dank positiv aufgenommener Nvidia -Geschäftszahlen und Arbeitsmarktdaten legte der Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde nach Handelsbeginn um 1,46 Prozent auf 46.813 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,79 Prozent auf 6.761 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es sogar um 2,09 Prozent auf 25.155 Punkte bergauf.

    Die US-Wirtschaft hat im September wieder Arbeitsplätze geschaffen - und zwar mehr als von Volkswirten erwartet. Allerdings wurden die August-Daten nach unten revidiert. Zudem stieg die Arbeitslosenquote zum Vormonat entgegen der prognostizierten Stagnation ein wenig, während das Lohnwachstum etwas weniger stark ausfiel als erwartet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    50.500,00€
    Basispreis
    33,17
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42.819,07€
    Basispreis
    33,76
    Ask
    × 14,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Beschäftigungsdaten für den September, die wegen des teilweisen Stillstands der US-Regierungsgeschäfte am Donnerstag verspätet veröffentlicht wurden, deuten laut Alexander Guiliano von Resonate Wealth Partners darauf hin, "dass der Arbeitsmarkt nicht so schwach ist wie befürchtet". Zudem sei "die KI-Story nach wie vor intakt", betonte der Experte mit Blick auf Zahlen und Ausblick des Chip-Spezialisten Nvidia.

    Die Analysten der Landesbank Helaba sehen im Arbeitsmarktbericht einen erneuten Dämpfer für die Hoffnungen auf eine weitere Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember. Dem "Fed Watch Tool" der US-Terminbörse CME zufolge, das die Wahrscheinlichkeit von Fed-Zinssenkungen oder -erhöhungen misst, geht inzwischen eine klare Mehrheit am Markt davon aus, dass die Währungshüter bei ihrer Sitzung in gut drei Wochen das aktuelle Zinsniveau beibehalten werden. Die Börsenkurse lässt das derzeit aber kalt./gl/he

    Dow Jones

    +1,18 %
    -4,08 %
    +0,25 %
    +3,54 %
    +6,94 %
    +37,83 %
    +58,20 %
    +161,37 %
    +248,53 %
    ISIN:US2605661048WKN:CG3AA2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 168,5 auf Tradegate (20. November 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,08 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 239,38USD. Von den letzten 8 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +29,93 %/+66,18 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Nvidia-Zahlen und Arbeitsmarktdaten treiben Erholung an Die US-Börsen haben nach ihrer jüngsten Stabilisierung am Donnerstag einen Erholungskurs eingeschlagen. Dank positiv aufgenommener Nvidia -Geschäftszahlen und Arbeitsmarktdaten legte der Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde nach …