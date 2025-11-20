    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Argentiniens Präsident Milei reist nicht zum G20-Gipfel in Südafrika

    Für Sie zusammengefasst
    • Argentinien nicht auf G20-Gipfel vertreten.
    • Präsident Milei reist nicht, Außenminister kommt.
    • Unterstützung der USA für Mileis Reformagenda.

    BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Neben den USA, China und Russland wird Medienberichten zufolge auch Argentinien beim G20-Gipfel in Südafrika nicht auf der Ebene der Staatschefs vertreten sein. Präsident Javier Milei werde nicht zum Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer am Wochenende nach Johannesburg reisen, berichteten mehrere argentinische Zeitungen übereinstimmend unter Berufung auf Regierungskreise. Für die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas komme Außenminister Pablo Quirno.

    Damit folgt Milei dem Beispiel seines engen Verbündeten Donald Trump. Die US-Regierung unterstützt Mileis radikale Reformagenda in Argentinien mit massiven Finanzhilfen./dde/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Argentiniens Präsident Milei reist nicht zum G20-Gipfel in Südafrika Neben den USA, China und Russland wird Medienberichten zufolge auch Argentinien beim G20-Gipfel in Südafrika nicht auf der Ebene der Staatschefs vertreten sein. Präsident Javier Milei werde nicht zum Treffen der führenden Industrie- und …