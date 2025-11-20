    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAbbott Laboratories AktievorwärtsNachrichten zu Abbott Laboratories

    Abbott will Krebsdiagnostikspezialist Exact Sciences übernehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Abbott übernimmt Exact Sciences für 21 Milliarden USD.
    • Marktführer im 60 Milliarden Dollar Krebsdiagnostikmarkt.
    • Exact Sciences spezialisiert auf Krebsvorsorge und Gentests.
    ROUNDUP - Abbott will Krebsdiagnostikspezialist Exact Sciences übernehmen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ABBOTT PARK/MADISON (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Abbott Laboratories stärkt in einem milliardenschweren Deal sein Diagnosegeschäft. Die Amerikaner wollen Exact Sciences , einen Anbieter von Krebstests, übernehmen und legen dafür rund 21 Milliarden US-Dollar (ca 18,2 Mrd Euro) auf den Tisch. Damit wird Abbott nach eigenen Angaben vom Donnerstag zum Marktführer im schnell wachsenden und rund 60 Milliarden Dollar schweren Krebsdiagnostikmarkt. Wie die Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung verkündeten, sollen die Exact-Aktionäre pro gehaltene Stammaktie 105 Dollar erhalten.

    Gerüchte über einen bevorstehenden Deal hatten bereits am Vortag die Runde gemacht und das Papier von Exact Sciences um fast ein Viertel in die Höhe getrieben. Nach der endgültigen Verkündung legte die Aktie am Donnerstag um 17,6 Prozent zu. Der Abbott-Anteilschein verlor gut zwei Prozent, nachdem er tags zuvor um drei Prozent gefallen war.

    Exact Sciences ist auf die Früherkennung von Krebs und auf Produkte zur Unterstützung von speziell auf die Patienten ausgerichteten Therapien spezialisiert. Das Unternehmen sei führend in den Bereichen Krebsvorsorge, Präzisionsonkologie und Gentests, hieß es weiter. Zu den wichtigsten Produkten gehören unter anderem der Cologuard-Test zur Darmkrebsvorsorge und der Bluttest Cancerguard zur Früherkennung verschiedener Krebsarten./tav/err/jha/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Exact Sciences Aktie

    Die Exact Sciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 107,2 auf Tradegate (20. November 2025, 16:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Exact Sciences Aktie um +27,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Exact Sciences bezifferte sich zuletzt auf 16,64 Mrd..




