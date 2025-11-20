Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 20.11.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.11.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Siemens Energy
Tagesperformance: +4,41 %
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 1
Performance 1M: +9,19 %
Performance 1M: +9,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die geplanten Aktienrückkäufe von 6 Milliarden Euro positiv bewertet werden, gibt es Bedenken wegen der hohen Bewertung (KGV von 65). Trotz eines Rückgangs in den letzten 14 Tagen sehen viele Anleger mittelfristig Potenzial und erwarten eine Erholung, insbesondere wenn sich die Marktbedingungen verbessern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,45 %
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 2
Performance 1M: -2,88 %
Performance 1M: -2,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Trotz geopolitischer Unsicherheiten wird die Rüstungsindustrie als wachstumsstark und profitabel eingeschätzt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Stabilität, und die Nachfrage nach Rüstungsprodukten wird als nachhaltig angesehen, was die Bewertung von Rheinmetall begünstigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Qiagen
Tagesperformance: +2,97 %
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 3
Performance 1M: -6,47 %
Performance 1M: -6,47 %
RWE
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 4
Performance 1M: +7,62 %
Performance 1M: +7,62 %
Beiersdorf
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 5
Performance 1M: -6,22 %
Performance 1M: -6,22 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 51,94%
|PUT: 48,06%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 3,88 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte