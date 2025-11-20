Aktien mit extremer Performance im DAX am 20.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy

Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die geplanten Aktienrückkäufe von 6 Milliarden Euro positiv bewertet werden, gibt es Bedenken wegen der hohen Bewertung (KGV von 65). Trotz eines Rückgangs in den letzten 14 Tagen sehen viele Anleger mittelfristig Potenzial und erwarten eine Erholung, insbesondere wenn sich die Marktbedingungen verbessern.