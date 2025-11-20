JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie der niederländischen Internet-Beteiligungsholding Prosus von 69 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Damit trage er dem von seinem JPMorgan-Kollegen angehobenen Kursziel für die wichtige chinesische Beteiligung Tencent Rechnung, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 58,29EUR auf Tradegate (20. November 2025, 16:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 69

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

