Mexikos Präsidentin verzichtet auf G20-Teilnahme

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum bleibt dem G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer in Südafrika fern. Die Linkspolitikerin, die nur selten ins Ausland reist, plant für das Wochenende Termine im Landesinneren, wie die Präsidentschaft mitteilte. Beim vergangenen G20-Treffen in Rio de Janeiro 2024 war sie noch dabei.

Sheinbaum regiert das bevölkerungsreichste spanischsprachige Land der Welt mit seinen rund 130 Millionen Einwohnern seit gut einem Jahr. Ihre jüngste Teilnahme an einem Gipfel war im Juni beim G7-Treffen wirtschaftsstarker westlicher Demokratien in Kanada, zu dem Mexiko als Gastland eingeladen war. Dort wollte sie sich vor allem erstmals zu einem bilateralen Gespräch mit US-Präsident Donald Trump treffen. Dieser verließ den Gipfel allerdings vorzeitig, und die Zusammenkunft kam nicht zustande.

In der Regel wird Sheinbaum bei internationalen Treffen vom Außenminister Juan Ramón de la Fuente vertreten. Neben Sheinbaum haben unter anderem auch Trump und der russische Präsident Wladimir Putin ihre G20-Teilnahme abgesagt./aso/DP/jha



