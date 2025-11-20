    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mexikos Präsidentin verzichtet auf G20-Teilnahme

    Für Sie zusammengefasst
    • Sheinbaum bleibt G20-Gipfel in Südafrika fern.
    • Termine im Landesinneren statt Auslandsreise geplant.
    • Letzte Teilnahme war G7-Treffen in Kanada im Juni.

    MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum bleibt dem G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer in Südafrika fern. Die Linkspolitikerin, die nur selten ins Ausland reist, plant für das Wochenende Termine im Landesinneren, wie die Präsidentschaft mitteilte. Beim vergangenen G20-Treffen in Rio de Janeiro 2024 war sie noch dabei.

    Sheinbaum regiert das bevölkerungsreichste spanischsprachige Land der Welt mit seinen rund 130 Millionen Einwohnern seit gut einem Jahr. Ihre jüngste Teilnahme an einem Gipfel war im Juni beim G7-Treffen wirtschaftsstarker westlicher Demokratien in Kanada, zu dem Mexiko als Gastland eingeladen war. Dort wollte sie sich vor allem erstmals zu einem bilateralen Gespräch mit US-Präsident Donald Trump treffen. Dieser verließ den Gipfel allerdings vorzeitig, und die Zusammenkunft kam nicht zustande.

    In der Regel wird Sheinbaum bei internationalen Treffen vom Außenminister Juan Ramón de la Fuente vertreten. Neben Sheinbaum haben unter anderem auch Trump und der russische Präsident Wladimir Putin ihre G20-Teilnahme abgesagt./aso/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Mexikos Präsidentin verzichtet auf G20-Teilnahme Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum bleibt dem G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer in Südafrika fern. Die Linkspolitikerin, die nur selten ins Ausland reist, plant für das Wochenende Termine im Landesinneren, wie die …