    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tradwife oder Businessfrau - wie Frauen heute über Geld und Freiheit entscheiden (FOTO)

    Rain am Lech (ots) - Nie zuvor mussten sich Frauen zwischen so vielen
    Lebensmodellen positionieren: Während das Tradwife-Ideal in den sozialen Medien
    romantisiert wird, setzen erfolgreiche Investorinnen auf Selbstbestimmung durch
    Kapital und Wissen. Doch die zentrale Frage bleibt: Wie frei kann eine Frau
    wirklich sein, wenn sie ihre finanzielle Unabhängigkeit aufgibt?

    Wahre Freiheit beginnt nicht mit einem Heiratsantrag, sondern mit einem Depot.
    Frauen müssen endlich aufhören, sich für finanzielle Ambitionen zu rechtfertigen
    - Geld ist kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug für Selbstbestimmung. In
    diesem Beitrag erfahren Sie, warum Vermögensaufbau kein männliches Spielfeld ist
    und warum finanzielle Bildung das neue Empowerment ist.

    Finanzielle Abhängigkeit hat langfristige Folgen

    Ob bewusst oder unbewusst - viele Lebensentwürfe führen dazu, dass Frauen
    Einkommens- und Vermögensnachteile in Kauf nehmen. Teilzeitphasen,
    Erwerbsunterbrechungen oder die Konzentration auf unbezahlte Care-Arbeit haben
    unmittelbare Auswirkungen auf die finanzielle Zukunft. Dass traditionelle
    Rollenmodelle wieder an Popularität gewinnen, verstärkt diese Dynamik
    zusätzlich, weil sie die Illusion vermitteln, ökonomische Sicherheit liege
    dauerhaft in der Verantwortung des Partners.

    Die Realität fällt häufig anders aus. Selbst Frauen mit hohem Einkommen stehen
    im Alter vor erheblichen Versorgungslücken. Wer heute 3.500 Euro netto verdient,
    muss später oftmals mit einer Bruttorente zwischen 1.500 und 1.700 Euro rechnen
    - vor Steuern und Krankenversicherung. Teilzeitjahre drücken das Rentenniveau
    weiter, nicht selten auf deutlich unter 1.000 Euro monatlich. Viele glauben, ein
    gutes Gehalt während der aktiven Berufsjahre reiche aus; tatsächlich entstehen
    jedoch oft Lücken von 40 bis 50 Prozent des früheren Nettoeinkommens.

    Diese Differenz lässt sich im späteren Lebensverlauf kaum ausgleichen. Der
    Zinseszinseffekt entfaltet seine Stärke nur über lange Zeiträume, weshalb ein
    später Einstieg in den Vermögensaufbau zu wesentlich höheren Sparraten führen
    müsste. Genau hier zeigt sich, wie entscheidend es ist, früh Verantwortung für
    die eigenen Finanzen zu übernehmen, unabhängig davon, welches Lebensmodell im
    Vordergrund steht.

    Vermögensaufbau schafft Handlungsspielräume

    Finanzielle Eigenständigkeit entsteht nicht über Nacht, sondern durch
    konsequente Entscheidungen im Laufe der Jahre. Wer früh beginnt und stetig
    investiert, baut sich eine stabile Grundlage für die Zukunft auf. Schon
    regelmäßige Sparpläne mit moderaten Beträgen können bei langfristiger
    Orientierung ein beachtliches Polster schaffen. Beispielsweise führt eine
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Tradwife oder Businessfrau - wie Frauen heute über Geld und Freiheit entscheiden (FOTO) Nie zuvor mussten sich Frauen zwischen so vielen Lebensmodellen positionieren: Während das Tradwife-Ideal in den sozialen Medien romantisiert wird, setzen erfolgreiche Investorinnen auf Selbstbestimmung durch Kapital und Wissen. Doch die zentrale …