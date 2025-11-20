Die KI-Kurzvideo-Plattform Vyntelligence (Vyn) aus dem Vereinigten Königreich kündigt bedeutende neue Investitionen mit Morgan Stanley Investment Management und Blume Equity, um die Expansion in den USA voranzutreiben

Vyn revolutioniert die Welt der Frontline-Arbeit (Kunden- und Feldeinsätze), indem das Unternehmen Prozesse mithilfe agentischer Video Intelligence vereinfacht und beschleunigt

Die neue 30-Millionen-Dollar-Investition von Blume Equity und 1GT von Morgan Stanley Investment Management wird die Expansion in den USA vorantreiben und die KI-Fähigkeiten weiter ausbauen – bei einem der am schnellsten wachsenden Video-KI-Unternehmen des Vereinigten Königreichs

Vyn hilft Kunden, die Effizienz ihrer Arbeit an der Front zu maximieren, indem es intelligente Videotechnologie einsetzt, um Anlagen sicher, schneller sowie kostengünstiger zu liefern und zu reparieren, indem es Verschwendung vermeidet und so einen positiven Einfluss auf Menschen, Gewinn und Umwelt hat.

LONDON, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Vyntelligence (Vyn), eine in ihrer Kategorie bahnbrechende Agentic Video Intelligence Work Platform, gibt seine bisher größte Investition bekannt, eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar, die von den führenden Wachstumsinvestoren Blume Equity und der 1GT-Klima-Private-Equity-Strategie von Morgan Stanley Investment Management (MSIM) angeführt wird.

Diese neue Investition wird die Expansion von Vyn unterstützen – insbesondere in die USA – und auf dem starken Wachstum von Vyn bei Unternehmenskunden im Vereinigten Königreich und in Europa aufbauen. Vyn ist ein zuverlässiger Partner für 90 % der führenden Versorgungs-, Telekommunikations- und Einzelhandelsunternehmen im Vereinigten Königreich, darunter SUEZ, EDP, Engie, TotalEnergies, Currys, Openreach, Cadent Gas, UK Power Networks, Northumbrian Water, Severn Trent und weitere.

Die Technologie von Vyn revolutioniert die weltweite Arbeitswelt der „Schreibtischlosen".

Jeden Tag werden weltweit Billionen Aufträge von Beschäftigten an vorderster Front ausgeführt, sei es die Installation von HVAC/EV oder Glasfasern in den Haushalten, die Wartung von Heizkesseln oder komplexe Audits der Energieinfrastruktur vor Ort. Die intelligenten Videotools und -technologien von Vyn revolutionieren die Art und Weise, wie diese Arbeit ausgeführt wird. KI-gestützte Videos helfen Ingenieuren, die Abläufe vor Ort zu vereinfachen sowie zu beschleunigen und stundenlanges manuelles Erstellen von Berichten sowie das Erfassen von Daten zu vermeiden.