Devisen
Eurokurs nach US-Jobdaten stabil über 1,15 US-Dollar
- Euro stabilisiert sich bei 1,1524 US-Dollar.
- US-Arbeitsmarktdaten zeigen gemischte Signale.
- EZB setzt Referenzkurs für Euro auf 1,1514 Dollar.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich nach den Verlusten zur Wochenmitte stabilisiert. Am Donnerstagnachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1524 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA stützten den Eurokurs etwas. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1514 (Mittwoch: 1,1583) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8685 (0,8633) Euro.
Der erste Arbeitsmarktbericht der US-Regierung nach dem Ende der Teilschließung von Behörden (Shutdown) zeigte zwar einen unerwartet starken Anstieg der Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote stieg allerdings um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Herbst 2021.
Angesichts der Auswirkungen des Shutdowns wollten Analysten die Bedeutung der Jobdaten nicht überbewerten. "Wir gehen davon aus, dass die Schätzung der Beschäftigungszahlen für September die Stärke der Arbeitskräftenachfrage deutlich überschätzt", sagte Samuel Tombs, Chefvolkswirt USA beim Analysehaus Pantheon Macroeconomics.
Das Fazit von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank, lautete: "Besser eine Zahl als gar keine Zahl." Die Daten lieferten lediglich weitere Indikationen zum aktuellen Zustand am US-Jobmarkt.
Laut dem Chefvolkswirt der Dekabank, Ulrich Kater, wird die Entscheidung für die ursprünglich angedachte Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed am 10. Dezember durch die aktuellen Arbeitsmarktdaten nicht einfacher. Und geldpolitisch bedeutsame Daten würden bis zu diesem Termin vermutlich nicht mehr veröffentlicht. Es gelte daher, in den kommenden Tagen die Einschätzungen der Fed-Mitglieder zu diesem Arbeitsmarktbericht zu verfolgen.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88150 (0,88270) britische Pfund, 181,47 (180,85) japanische Yen und 0,9294 (0,9284) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.083 Dollar. Das waren etwa 5 Dollar mehr als am Mittwoch./la/he
Ich verfolge dieses Forum schon seit 2025. Mich wundert es nicht, dass Reibkuchen es verlassen hat!
.hier im forum wird eine gewisse idiologie vertreten, unter anderem glaubt man mit gold wenn alles den bach runter geht gut voran zu kommen, welches einem direkt nen kopf kürzer macht sollte man damit bezahlen wollen oder müssen, mit normalem tauschgeschäft ala knast kommt man besser durch, aber ich halte nix von solchen szenarien...gold dient unter anderem dazu gewinne zu realisieren, sprich kohle zu machen, da kann noch soviel über wertlosigkeit von papergeld geschwafelt werden und wie doch alles zusammenbricht, im wald leben usw...das gold irgendwann auf dem boden der taatsachen zurückkehrt halte ich nicht für ausgeschlossen sondern für sehr wahrscheinlich, kriege werden auch mal beendet, es gibt ein regierung nach trump, die ukraine fährt auch irgendwann in grüne fahrwasser, die finanzpolitik bleibt wie sie ist, war und immer sein wird einen atomkrieg halte ich für nahezu ausgeschlossen...ich werde bald die ersten krüger los und sack mir die kohle ein, man kauft sich was schönes oder zockt aktien was weiss ich...gold hat jetzt sein momentum, es steigt und man kann money machen..sollte es bei zeiten ruhiger werden geht gold auch wieder baden, da bin ich mir sicher..bleib mal so wie du drauf bistBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif☕👍👍 (unterhorst)
