Cumulocity und Microsoft erweitern Zusammenarbeit
Cyber Resilience Act Compliance mithilfe der Microsoft Cloud
Düsseldorf (ots) - Cumulocity gab heute die Erweiterung seiner Zusammenarbeit
mit Microsoft bekannt, um Hersteller bei der Vorbereitung auf den Cyber
Resilience Act (CRA)
(https://www.cumulocity.com/knowledge-hub/cumulocity-microsoft/) der
Europäischen Union zu unterstützen und die Modernisierung sicherer,
intelligenter vernetzter Lösungen zu beschleunigen.
Die CRA-Vorgaben verlangen von Herstellern vernetzter Produkte, (a) sichere
Produkte nach dem Prinzip "Security by Design & Default" zu entwickeln und
auszuliefern, (b) ausnutzbare Schwachstellen innerhalb von 24 Stunden
offenzulegen und (c) sich zu mindestens fünf Jahren fortlaufender
Sicherheitsunterstützung zu verpflichten. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist
durch Konformitätsbewertungen nachzuweisen, die für jedes Unternehmen
erforderlich sind, das vernetzte Produkte in Europa verkauft, und im Ergebnis
zur CE-Kennzeichnung führen.
Cumulocity bietet Herstellern einen skalierbaren und praxisnahen Weg zur
CRA-Compliance durch die Integration mit Microsoft - einschließlich eines
anpassbaren Referenzdesigns, vorintegrierter Lösungskomponenten und einem "CRA
Readiness Assessment" , das als Professional Services-Paket verfügbar ist. Diese
Bewertung liefert Herstellern einen individuellen Compliance-Fahrplan, hilft
ihnen, Risiken zu identifizieren und zu mindern, Geräte zu sichern und Best
Practices bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur für Asset Security
Compliance umzusetzen.
Die Better Together Story - Cumulocity & Microsoft
Cumulocity ermöglicht Asset Security Compliance für Flotten vernetzter Produkte
auf eine Weise, die automatisiert, prüfbar und in großem Maßstab remote
betrieben werden kann. Von der Edge bis zur Cloud vereinheitlicht Cumulocity den
Integrationspunkt für Daten vernetzter Produkte, harmonisiert Datenmodelle über
IT/OT hinweg und aktiviert digitale Zwillinge, die die intelligenten Workloads
speisen.
Microsoft operationalisiert die Erkennung, Verwaltung und Minderung von
Sicherheitslücken als Teil einer einheitlichen Plattform für moderne
Sicherheitsoperationen. Azure-Lösungen wie Azure Kubernetes Service und Azure
Arc bieten die Infrastruktur- und Verwaltungsdienste, die für sichere,
intelligente Anwendungs-Workloads erforderlich sind.
Gemeinsam hilft diese Integration Herstellern, das CRA-Compliance-Risiko zu
reduzieren und gleichzeitig Innovationen im Bereich Physical AI freizusetzen.
"Die Erfüllung der CRA-Anforderungen ist für viele Hersteller eine der aktuellen
Top-Herausforderungen, wenn sie vernetzte Produkte auf den Markt bringen. Durch
die Zusammenarbeit mit Microsoft liefern wir eine Lösung, die nicht nur Risiken
reduziert, sondern auch die Markteinführungszeit verkürzt und eine Grundlage für
Wachstum im Bereich KI und vernetzter Dienste schafft", sagte Dr. Jürgen Krämer
, Chief Product Officer, Cumulocity.
"Die Fähigkeiten von Cumulocity im Bereich Geräte- und
Asset-Sicherheits-Compliance sind eine wichtige Ergänzung zu unseren
Microsoft-Cloud-, Sicherheits- und KI-Lösungen. Durch unsere Zusammenarbeit
helfen wir Herstellern, Compliance zu vereinfachen und die Daten zu erschließen,
die sie brauchen, um Innovation selbstbewusst voranzutreiben", sagte Dayan
Rodriguez , Corporate Vice President, Manufacturing & Mobility bei Microsoft.
Über Cumulocity
2012 gegründet, ist Cumulocity eine global führende industrielle IoT-Plattform,
die Self-Service-Gerätemanagement und Low-Code-Anwendungsentwicklung auf Basis
von Künstlicher Intelligenz für einen schnellen ROI bietet. Die cloud-native und
auf AIoT basierende Plattform ermöglicht es Unternehmen, einen "Buy &
Build"-Ansatz zu verfolgen und die Markteinführungszeit für neue,
differenzierende digitale Dienste zu verkürzen. Zahlreiche Maschinenbauer und
Hersteller von Industrieanlagen vertrauen auf Cumulocity, um ihre intelligenten
und vernetzten Produkte und Dienste weltweit zu betreiben. Cumulocity ist als
Cloud-, On-Premises-, Edge- und Hybrid-Lösung verfügbar.
Pressekontakt:
PIABO Communications
Sybille Zimmermann
mailto:cumulocity@piabo.net
Markgrafenstraße 36
10117 Berlin | Germany
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125624/6162970
OTS: Cumulocity
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
intentional-walk schrieb 09.09.25, 09:06
mitdiskutieren »
Microsoft ist ein sehr großes, etabliertes Unternehmen. Dort sind Insiderverkäufe relativ häufig, gerade weil viele Mitarbeiter (bis hoch zum CEO) einen Großteil ihrer Vergütung in Aktien erhalten. Typischerweise werden diese regelmäßig abgestoßen.
Ein „Cluster“ von Verkäufen muss also nicht heißen, dass Insider schlechte Geschäftsaussichten sehen – oft ist es schlicht Portfolio-Management.
Sal-Paradise schrieb 26.08.25, 21:56
mitdiskutieren »
MSFT ist/war sehr hoch bewertet und diese Zwischenkorrektur ist genau das, was jene benötigten, die noch nicht zum Zug gekommen sind oder diverse Nachkäufe avisieren.
MSFT / WEEK / NASDAQ / 26-08-2025
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250826214446-msft-week-nasdaq.jpg
Fühlt sich jetzt natürlich ein wenig früh an, aber für Anleger die diese Aktie unbedingt im Depot haben möchten, wäre schon jetzt ein Zeitpunkt, um den kleinen Zeh in die Türe zu stellen, da die Preismarke um 500$ durchaus als Unterstützung interpretiert werden kann. Ist jetzt ein sehr rudimentärer Chart, aber wichtig wäre diese Preismarke im Kontext eine "Wochenbasis" zu sehen. Insofern wäre es interessant und natürlich wichtig, ob und wo genau die Bullen diese Korrektur zum Wochenende stoppen können? Immerhin sehen wir ein Stück weiter unten bei (475$-465$) eine starke Unterstützungszone, die, sollte sie angelaufen werden, wohl eine hohe Relevanz entwickeln würde. Spätestens hier sollte man die Geldtasche ein gutes Stück lockern, da diese Preisregion für mich selbst mehr als attraktiv wirkt, was aber jeder für sich und seine eigenen Investitionspläne entscheiden muss.
Es bleibt ja alles wie immer, dass ich keine Kauf/Handelsempfehlungen ausspreche, sondern lediglich "Szenarien" entwerfe, die eine Chance auf Verwirklichung haben könnten. Sollte ich die Notwendigkeit sehen, werde ich noch einen Chart in einem tieferen Zeitfenster einstellen, damit wir eventuell einige Details mehr sehen, so es sie denn gibt.
Sal-Paradise schrieb 28.07.25, 22:54
mitdiskutieren »
Die aktuelle Bewertung ist, wenn man nur das KGV betrachtet, sicherlich auf einem Top.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250728224559-msft-kennzahlenl.jpg
Allerdings sollte man sich dann auch die Entwicklung anderer Kennzahlen wie Umsatz und Cashflow betrachten, die dann eben auch steigen und das hohe KGV zu einem guten Teil fundamental begründen. Die jetzige Bewertung ist übrigens keinesfalls einzigartig, wie uns ein Blick auf diese Tabelle hier beweist:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250728225340-msft-kennzahlenl-2.jpg
Wir hatten schon mehrmals hohe KGV-Bewertungen, allerdings mit dem Unterschied, dass die damaligen Umsatz/Cashflow-Zahlen weit geringer ausfielen, was oben gut zu sehen ist. MSFT war in der Regel (fast) immer hoch bewertet und Ausnahmen waren dann immer Glücksmomente, die aufmerksame Kleinanleger nutzen sollten. In wenigen Tagen wissen wir dann jedenfalls, was all das im Abgleich mit den neuen Quartalszahlen an Wert hat.
