    Cyber Resilience Act Compliance mithilfe der Microsoft Cloud

    Düsseldorf (ots) - Cumulocity gab heute die Erweiterung seiner Zusammenarbeit
    mit Microsoft bekannt, um Hersteller bei der Vorbereitung auf den Cyber
    Resilience Act (CRA)
    (https://www.cumulocity.com/knowledge-hub/cumulocity-microsoft/) der
    Europäischen Union zu unterstützen und die Modernisierung sicherer,
    intelligenter vernetzter Lösungen zu beschleunigen.

    Die CRA-Vorgaben verlangen von Herstellern vernetzter Produkte, (a) sichere
    Produkte nach dem Prinzip "Security by Design & Default" zu entwickeln und
    auszuliefern, (b) ausnutzbare Schwachstellen innerhalb von 24 Stunden
    offenzulegen und (c) sich zu mindestens fünf Jahren fortlaufender
    Sicherheitsunterstützung zu verpflichten. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist
    durch Konformitätsbewertungen nachzuweisen, die für jedes Unternehmen
    erforderlich sind, das vernetzte Produkte in Europa verkauft, und im Ergebnis
    zur CE-Kennzeichnung führen.

    Cumulocity bietet Herstellern einen skalierbaren und praxisnahen Weg zur
    CRA-Compliance durch die Integration mit Microsoft - einschließlich eines
    anpassbaren Referenzdesigns, vorintegrierter Lösungskomponenten und einem "CRA
    Readiness Assessment" , das als Professional Services-Paket verfügbar ist. Diese
    Bewertung liefert Herstellern einen individuellen Compliance-Fahrplan, hilft
    ihnen, Risiken zu identifizieren und zu mindern, Geräte zu sichern und Best
    Practices bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur für Asset Security
    Compliance umzusetzen.

    Die Better Together Story - Cumulocity & Microsoft

    Cumulocity ermöglicht Asset Security Compliance für Flotten vernetzter Produkte
    auf eine Weise, die automatisiert, prüfbar und in großem Maßstab remote
    betrieben werden kann. Von der Edge bis zur Cloud vereinheitlicht Cumulocity den
    Integrationspunkt für Daten vernetzter Produkte, harmonisiert Datenmodelle über
    IT/OT hinweg und aktiviert digitale Zwillinge, die die intelligenten Workloads
    speisen.

    Microsoft operationalisiert die Erkennung, Verwaltung und Minderung von
    Sicherheitslücken als Teil einer einheitlichen Plattform für moderne
    Sicherheitsoperationen. Azure-Lösungen wie Azure Kubernetes Service und Azure
    Arc bieten die Infrastruktur- und Verwaltungsdienste, die für sichere,
    intelligente Anwendungs-Workloads erforderlich sind.

    Gemeinsam hilft diese Integration Herstellern, das CRA-Compliance-Risiko zu
    reduzieren und gleichzeitig Innovationen im Bereich Physical AI freizusetzen.

    "Die Erfüllung der CRA-Anforderungen ist für viele Hersteller eine der aktuellen
    Top-Herausforderungen, wenn sie vernetzte Produkte auf den Markt bringen. Durch
    die Zusammenarbeit mit Microsoft liefern wir eine Lösung, die nicht nur Risiken
    reduziert, sondern auch die Markteinführungszeit verkürzt und eine Grundlage für
    Wachstum im Bereich KI und vernetzter Dienste schafft", sagte Dr. Jürgen Krämer
    , Chief Product Officer, Cumulocity.

    "Die Fähigkeiten von Cumulocity im Bereich Geräte- und
    Asset-Sicherheits-Compliance sind eine wichtige Ergänzung zu unseren
    Microsoft-Cloud-, Sicherheits- und KI-Lösungen. Durch unsere Zusammenarbeit
    helfen wir Herstellern, Compliance zu vereinfachen und die Daten zu erschließen,
    die sie brauchen, um Innovation selbstbewusst voranzutreiben", sagte Dayan
    Rodriguez , Corporate Vice President, Manufacturing & Mobility bei Microsoft.

    Über Cumulocity

    2012 gegründet, ist Cumulocity eine global führende industrielle IoT-Plattform,
    die Self-Service-Gerätemanagement und Low-Code-Anwendungsentwicklung auf Basis
    von Künstlicher Intelligenz für einen schnellen ROI bietet. Die cloud-native und
    auf AIoT basierende Plattform ermöglicht es Unternehmen, einen "Buy &
    Build"-Ansatz zu verfolgen und die Markteinführungszeit für neue,
    differenzierende digitale Dienste zu verkürzen. Zahlreiche Maschinenbauer und
    Hersteller von Industrieanlagen vertrauen auf Cumulocity, um ihre intelligenten
    und vernetzten Produkte und Dienste weltweit zu betreiben. Cumulocity ist als
    Cloud-, On-Premises-, Edge- und Hybrid-Lösung verfügbar.

    Pressekontakt:

    PIABO Communications
    Sybille Zimmermann
    mailto:cumulocity@piabo.net
    Markgrafenstraße 36
    10117 Berlin | Germany

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125624/6162970
    OTS: Cumulocity


    Verfasst von news aktuell
