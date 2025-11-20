Wie Deutschland wieder zum Top-Standort für klinische Forschung wird (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Berlin (ots) - Trotz starker Forschungslandschaft ist die Zahl der klinischen

Studien in Deutschland in den letzten Jahren massiv zurückgegangen. Mit dem

Medizinforschungsgesetz (MFG) soll sich das ändern. Das Institut für Angewandte

Versorgungsforschung (INAV) hat im Auftrag von Pfizer in Deutschland gemeinsam

mit Expert:innen aus Wissenschaft, Industrie und Patientenvertretung analysiert,

worauf es jetzt ankommt und welche Hürden noch genommen werden müssen, um

Deutschland weltweit wieder zum führenden Pharma- und Biotechnologiestandort zu

machen.





Klinische Studien sind ein zentraler Standortfaktor: Sie eröffnen Patient:innenfrühzeitig Zugang zu innovativen Therapien. Gleichzeitig stärken sie Forschungund Wirtschaft und sichern damit die Wettbewerbsfähigkeit desGesundheitsstandorts Deutschland. Doch obwohl wir hierzulande über exzellenteForschung, leistungsstarke Kliniken und eine starke pharmazeutische Industrieverfügen, ist die Zahl der klinischen Studien in den letzten Jahren rückläufig.2016 lag Deutschland - gemessen an der Zahl der industriegeförderten klinischenStudien - weltweit auf Platz 2 hinter den USA. Heute liegt die Bundesrepublikauf Platz 4.[1] Eines der größten Hindernisse ist zu viel Bürokratie bei zugeringem Tempo."Wir haben exzellente Voraussetzungen, aber sind zu umständlich. Hierzulandedauert es einfach zu lange, bis alle Anforderungen und Prozesse einerStudienvorbereitung durchlaufen sind", unterstreicht Patrick van der Loo,Deutschlandchef von Pfizer, und ergänzt: "Deutschland hat hier Nachholbedarf, umsein großes Potenzial ausschöpfen zu können und international den Anschlussnicht zu verlieren." Globale Pharmaunternehmen, die eine internationale Studiedurchführen wollen, bevorzugten Länder mit effizienten Strukturen, digitalerDatenverfügbarkeit und planbaren Prozessen.INAV-Analyse: Wie wirksam ist das Medizinforschungsgesetz (MFG)?Mit dem 2024 verabschiedeten Medizinforschungsgesetz (MFG) will die Politikgegensteuern: Es setzt wichtige Impulse zur Entbürokratisierung, Digitalisierungund zur Vernetzung klinischer Studienprozesse in Deutschland. Ob das reicht,Deutschland wieder zum führenden Standort für klinische Forschung zu machen, hatdas Institut für Angewandte Versorgungsforschung (INAV) im Auftrag von Pfizererhoben.Expert:innen aus Wissenschaft, Industrie, Versorgung und Patientenvertretungen