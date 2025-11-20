Zurück an die Spitze
Wie Deutschland wieder zum Top-Standort für klinische Forschung wird (FOTO)
Berlin (ots) - Trotz starker Forschungslandschaft ist die Zahl der klinischen
Studien in Deutschland in den letzten Jahren massiv zurückgegangen. Mit dem
Medizinforschungsgesetz (MFG) soll sich das ändern. Das Institut für Angewandte
Versorgungsforschung (INAV) hat im Auftrag von Pfizer in Deutschland gemeinsam
mit Expert:innen aus Wissenschaft, Industrie und Patientenvertretung analysiert,
worauf es jetzt ankommt und welche Hürden noch genommen werden müssen, um
Deutschland weltweit wieder zum führenden Pharma- und Biotechnologiestandort zu
machen.
Klinische Studien sind ein zentraler Standortfaktor: Sie eröffnen Patient:innen
frühzeitig Zugang zu innovativen Therapien. Gleichzeitig stärken sie Forschung
und Wirtschaft und sichern damit die Wettbewerbsfähigkeit des
Gesundheitsstandorts Deutschland. Doch obwohl wir hierzulande über exzellente
Forschung, leistungsstarke Kliniken und eine starke pharmazeutische Industrie
verfügen, ist die Zahl der klinischen Studien in den letzten Jahren rückläufig.
2016 lag Deutschland - gemessen an der Zahl der industriegeförderten klinischen
Studien - weltweit auf Platz 2 hinter den USA. Heute liegt die Bundesrepublik
auf Platz 4.[1] Eines der größten Hindernisse ist zu viel Bürokratie bei zu
geringem Tempo.
"Wir haben exzellente Voraussetzungen, aber sind zu umständlich. Hierzulande
dauert es einfach zu lange, bis alle Anforderungen und Prozesse einer
Studienvorbereitung durchlaufen sind", unterstreicht Patrick van der Loo,
Deutschlandchef von Pfizer, und ergänzt: "Deutschland hat hier Nachholbedarf, um
sein großes Potenzial ausschöpfen zu können und international den Anschluss
nicht zu verlieren." Globale Pharmaunternehmen, die eine internationale Studie
durchführen wollen, bevorzugten Länder mit effizienten Strukturen, digitaler
Datenverfügbarkeit und planbaren Prozessen.
INAV-Analyse: Wie wirksam ist das Medizinforschungsgesetz (MFG)?
Mit dem 2024 verabschiedeten Medizinforschungsgesetz (MFG) will die Politik
gegensteuern: Es setzt wichtige Impulse zur Entbürokratisierung, Digitalisierung
und zur Vernetzung klinischer Studienprozesse in Deutschland. Ob das reicht,
Deutschland wieder zum führenden Standort für klinische Forschung zu machen, hat
das Institut für Angewandte Versorgungsforschung (INAV) im Auftrag von Pfizer
erhoben.
Expert:innen aus Wissenschaft, Industrie, Versorgung und Patientenvertretungen
Expert:innen aus Wissenschaft, Industrie, Versorgung und Patientenvertretungen
