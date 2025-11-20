    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfizer AktievorwärtsNachrichten zu Pfizer

    Wie Deutschland wieder zum Top-Standort für klinische Forschung wird (FOTO)

    Berlin (ots) - Trotz starker Forschungslandschaft ist die Zahl der klinischen
    Studien in Deutschland in den letzten Jahren massiv zurückgegangen. Mit dem
    Medizinforschungsgesetz (MFG) soll sich das ändern. Das Institut für Angewandte
    Versorgungsforschung (INAV) hat im Auftrag von Pfizer in Deutschland gemeinsam
    mit Expert:innen aus Wissenschaft, Industrie und Patientenvertretung analysiert,
    worauf es jetzt ankommt und welche Hürden noch genommen werden müssen, um
    Deutschland weltweit wieder zum führenden Pharma- und Biotechnologiestandort zu
    machen.

    Klinische Studien sind ein zentraler Standortfaktor: Sie eröffnen Patient:innen
    frühzeitig Zugang zu innovativen Therapien. Gleichzeitig stärken sie Forschung
    und Wirtschaft und sichern damit die Wettbewerbsfähigkeit des
    Gesundheitsstandorts Deutschland. Doch obwohl wir hierzulande über exzellente
    Forschung, leistungsstarke Kliniken und eine starke pharmazeutische Industrie
    verfügen, ist die Zahl der klinischen Studien in den letzten Jahren rückläufig.
    2016 lag Deutschland - gemessen an der Zahl der industriegeförderten klinischen
    Studien - weltweit auf Platz 2 hinter den USA. Heute liegt die Bundesrepublik
    auf Platz 4.[1] Eines der größten Hindernisse ist zu viel Bürokratie bei zu
    geringem Tempo.

    "Wir haben exzellente Voraussetzungen, aber sind zu umständlich. Hierzulande
    dauert es einfach zu lange, bis alle Anforderungen und Prozesse einer
    Studienvorbereitung durchlaufen sind", unterstreicht Patrick van der Loo,
    Deutschlandchef von Pfizer, und ergänzt: "Deutschland hat hier Nachholbedarf, um
    sein großes Potenzial ausschöpfen zu können und international den Anschluss
    nicht zu verlieren." Globale Pharmaunternehmen, die eine internationale Studie
    durchführen wollen, bevorzugten Länder mit effizienten Strukturen, digitaler
    Datenverfügbarkeit und planbaren Prozessen.

    INAV-Analyse: Wie wirksam ist das Medizinforschungsgesetz (MFG)?

    Mit dem 2024 verabschiedeten Medizinforschungsgesetz (MFG) will die Politik
    gegensteuern: Es setzt wichtige Impulse zur Entbürokratisierung, Digitalisierung
    und zur Vernetzung klinischer Studienprozesse in Deutschland. Ob das reicht,
    Deutschland wieder zum führenden Standort für klinische Forschung zu machen, hat
    das Institut für Angewandte Versorgungsforschung (INAV) im Auftrag von Pfizer
    erhoben.

    Expert:innen aus Wissenschaft, Industrie, Versorgung und Patientenvertretungen
    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
