InTiCa Systems: Prognose 2025 wird angepasst!
InTiCa Systems SE korrigiert die Prognose für 2025 nach unten. Ein schwaches Geschäftsumfeld und negative Marktentwicklungen belasten die Erwartungen. Doch strategische Maßnahmen sollen den Kurs wenden.
- InTiCa Systems SE hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst.
- Der erwartete Konzernumsatz liegt nun im unteren Bereich der Spanne von EUR 66,0 Mio. bis EUR 72,0 Mio.
- Das EBIT wird nun zwischen EUR -1,5 Mio. und EUR -2,5 Mio. erwartet, niedriger als zuvor prognostiziert.
- Die Anpassung der Prognose ist auf eine schwächere Geschäftsentwicklung und ein anhaltend negatives Marktumfeld zurückzuführen.
- Vorläufige Neunmonatszahlen zeigen Umsätze von EUR 50,6 Mio. und ein EBIT von EUR -2,1 Mio.
- Mittelfristig werden Erfolge durch Einsparungen, Produktivitätssteigerungen und strategische Maßnahmen erwartet.
Der Kurs von InTiCa Systems lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,57 % im
Minus.
0,00 %
+18,31 %
-16,11 %
-16,11 %
-13,61 %
-79,47 %
-78,98 %
-64,47 %
-71,79 %
