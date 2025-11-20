    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInTiCa Systems AktievorwärtsNachrichten zu InTiCa Systems
    InTiCa Systems: Prognose 2025 wird angepasst!

    InTiCa Systems SE korrigiert die Prognose für 2025 nach unten. Ein schwaches Geschäftsumfeld und negative Marktentwicklungen belasten die Erwartungen. Doch strategische Maßnahmen sollen den Kurs wenden.

    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • InTiCa Systems SE hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst.
    • Der erwartete Konzernumsatz liegt nun im unteren Bereich der Spanne von EUR 66,0 Mio. bis EUR 72,0 Mio.
    • Das EBIT wird nun zwischen EUR -1,5 Mio. und EUR -2,5 Mio. erwartet, niedriger als zuvor prognostiziert.
    • Die Anpassung der Prognose ist auf eine schwächere Geschäftsentwicklung und ein anhaltend negatives Marktumfeld zurückzuführen.
    • Vorläufige Neunmonatszahlen zeigen Umsätze von EUR 50,6 Mio. und ein EBIT von EUR -2,1 Mio.
    • Mittelfristig werden Erfolge durch Einsparungen, Produktivitätssteigerungen und strategische Maßnahmen erwartet.

    Der Kurs von InTiCa Systems lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,57 % im Minus.


    InTiCa Systems

    0,00 %
    +18,31 %
    -16,11 %
    -16,11 %
    -13,61 %
    -79,47 %
    -78,98 %
    -64,47 %
    -71,79 %
    ISIN:DE0005874846WKN:587484





