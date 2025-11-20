Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 20.11.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.069,38USD pro Feinunze und notiert damit -0,21 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 50,87USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,89 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,41USD und verzeichnet ein Minus von -0,38 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,06USD und verzeichnet ein Minus von -0,60 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.387,50 USD -0,14 % Platin 1.536,50 USD -0,81 % Kupfer London Rolling 10.761,11 USD -0,18 % Aluminium 2.808,85 PKT +0,31 % Erdgas 4,775 USD +4,84 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +4,84 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 20.11.25, 17:29 Uhr.