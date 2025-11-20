Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 20.11.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.069,38USD pro Feinunze und notiert damit -0,21 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 50,87USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,89 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,41USD und verzeichnet ein Minus von -0,38 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,06USD und verzeichnet ein Minus von -0,60 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.387,50USD
|-0,14 %
|Platin
|1.536,50USD
|-0,81 %
|Kupfer London Rolling
|10.761,11USD
|-0,18 %
|Aluminium
|2.808,85PKT
|+0,31 %
|Erdgas
|4,775USD
|+4,84 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +4,84 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 20.11.25, 17:29 Uhr.