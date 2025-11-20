    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Regierungsquelle

    USA arbeiten nicht am G20-Gipfel mit

    Für Sie zusammengefasst
    • USA nehmen nicht am G20-Gipfel inhaltlich teil.
    • Nur Präsidentschaftsübergabe wird von USA besucht.
    • Gespräche über Teilnahme laufen, Hoffnung bleibt bestehen.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen sich nach Angaben aus der Regierung weiterhin nicht inhaltlich am G20-Gipfel in Südafrika beteiligen, sondern lediglich an der Präsidentschaftsübergabe teilnehmen. Weder US-Präsident Donald Trump noch Vize-Präsident JD Vance würden zum Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer nach Johannesburg reisen, sagte eine hochrangige Regierungsbeamtin der Deutschen Presse-Agentur.

    Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hatte zuvor gesagt, nach Signalen aus Washington doch noch auf eine Teilnahme der USA am G20-Gipfel zu hoffen. Die Gespräche dauerten noch an.

    Mit der Präsidentschaftsübergabe ist der jährliche Wechsel an das nächste Gastgeberland gemeint. Ausrichter des G20-Gipfels im kommenden Jahr sind die USA./ngu/DP/jha





    dpa-AFX
