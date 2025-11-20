Graphite One: Seltenerdmetall-Fund in Graphite Creek bestätigt!
Die wirtschaftlichen Kennzahlen des Projekts zeigen ein enormes Wachstumspotenzial mit einem Kapitalwert von 6,4 Milliarden USD und einer internen Verzinsung von 30%.
- Graphite One Inc. hat in seiner Lagerstätte "Graphite Creek" in Alaska Seltenerdmetalle identifiziert, was die wirtschaftliche Bedeutung der Mine unterstreicht.
- Die Machbarkeitsstudie (FS) für die Lagerstätte hat die Ressourcenschätzung verdreifacht und die Grube hat eine voraussichtliche Lebensdauer von 20 Jahren.
- Seltenerdmetalle sind entscheidend für moderne Technologien, insbesondere für leistungsstarke Permanentmagnete in Elektrofahrzeugen und Verteidigungssystemen.
- China hat Exportbeschränkungen für Seltenerdmetalle und Graphit verhängt, was die Notwendigkeit der Erschließung von Graphite Creek verstärkt.
- Graphite One plant eine vertikal integrierte Lieferkette für Graphitmaterialien, um die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren und die US-Industrie zu stärken.
- Die wirtschaftlichen Kennzahlen des Projekts zeigen einen Kapitalwert von 6,4 Milliarden USD und eine interne Verzinsung von 30%, was auf erhebliches Wachstumspotenzial hinweist.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Graphite One ist am 16.04.2026.
Der Kurs von Graphite One lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9730EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,80 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,9660EUR das entspricht einem Minus von -0,72 % seit der Veröffentlichung.
-7,66 %
+33,50 %
+10,42 %
+102,29 %
+82,76 %
+14,59 %
-50,90 %
