Neues Vorstandsduo bei der BAHN-BKK (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Christine Enenkel wird zum 1. Januar 2026

Vorstandsvorsitzende - Dominik Dany rückt in den Vorstand auf



Bei der BAHN-BKK endet eine Ära - nach 27 Jahren im Unternehmen übergibt der

bisherige Vorstandsvorsitzende Hans-Jörg Gittler zum Jahresende das Amt an seine

Nachfolgerin Christine Enenkel. Die studierte Gesundheitsökonomin ist seit 2024

Mitglied des Vorstandes der BAHN-BKK. Mit über 25 Jahren Führungserfahrung im

Gesundheitssystem ist sie ausgewiesene Expertin für eine innovative und

kundenzentrierte Gesundheitsversorgung.



"Wir freuen uns sehr, dass wir Christine Enenkel als Nachfolgerin für den

Vorstandsvorsitz gewinnen konnten. Sie verfügt über eine ausgezeichnete

Expertise auf dem Gebiet der gesetzlichen Krankenversicherung und hat in den

vergangenen knapp zwei Jahren bereits viele neue wichtige Impulse eingebracht.

Als Vorstandsvorsitzende wird sie die BAHN-BKK auch in herausfordernden Zeiten

sicher führen. Wir danken Hans-Jörg Gittler für seine ausgezeichnete Arbeit in

den vergangenen 27 Jahren. Er hat die BAHN-BKK zu dem gemacht, was sie heute

ist, und viel für unsere Kasse erreicht", so Claudia Huppertz und Dr. Anika Brea

Salvago, alternierende Vorsitzende des Verwaltungsrates der BAHN-BKK.





BAHN-BKK stellt die Weichen für die Zukunft



Unterstützung im Vorstand bekommt Christine Enenkel ab dem 1. Januar 2026 von

Dominik Dany, der bisher den Bereich Versicherung/Finanzen leitete. Der

diplomierte Statistiker startete im Jahr 2009 als Finanzanalyst bei der BAHN-BKK

und hatte seitdem verschiedene Fach- & Führungspositionen inne. Dadurch konnte

er neben umfangreichen Kenntnissen über die BAHN-BKK auch eine umfassende

Expertise auf dem Gebiet der gesetzlichen Krankenversicherung erwerben. In

seinem Vorstandsbereich werden zukünftig die Geschäftsbereiche

Personal/Organisation/IT sowie Versicherung/Finanzen liegen, während Christine

Enenkel weiterhin für die Geschäftsbereiche Gesundheit und Pflege sowie Kunde

und Markt zuständig ist.



"Ich freue mich sehr darauf, an die erfolgreiche Arbeit von Hans-Jörg Gittler

anzuknüpfen und gemeinsam mit Dominik Dany die strategische Weiterentwicklung

der BAHN-BKK voranzutreiben", so Christine Enenkel. Die gesetzliche Kranken- und

Pflegeversicherung steht aktuell vor großen Herausforderungen. "Unser Anspruch

ist es, unseren Versicherten jederzeit die bestmögliche Versorgung zu bieten -

verlässlich, individuell und zukunftsorientiert. Wir setzen dabei auf

persönliche Beratung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, auf attraktive

und bedarfsgerechte Leistungen sowie auf digitale Lösungen, die den Zugang zu

Gesundheitsangeboten einfacher machen."



Die BAHN-BKK gehört zu den ältesten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland.

Mit ihren mehr als 670.000 Kunden ist sie die Ansprechpartnerin für Menschen aus

dem Verkehrsmarkt.



