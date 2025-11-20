    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Neues Vorstandsduo bei der BAHN-BKK (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Christine Enenkel wird zum 1. Januar 2026
    Vorstandsvorsitzende - Dominik Dany rückt in den Vorstand auf

    Bei der BAHN-BKK endet eine Ära - nach 27 Jahren im Unternehmen übergibt der
    bisherige Vorstandsvorsitzende Hans-Jörg Gittler zum Jahresende das Amt an seine
    Nachfolgerin Christine Enenkel. Die studierte Gesundheitsökonomin ist seit 2024
    Mitglied des Vorstandes der BAHN-BKK. Mit über 25 Jahren Führungserfahrung im
    Gesundheitssystem ist sie ausgewiesene Expertin für eine innovative und
    kundenzentrierte Gesundheitsversorgung.

    "Wir freuen uns sehr, dass wir Christine Enenkel als Nachfolgerin für den
    Vorstandsvorsitz gewinnen konnten. Sie verfügt über eine ausgezeichnete
    Expertise auf dem Gebiet der gesetzlichen Krankenversicherung und hat in den
    vergangenen knapp zwei Jahren bereits viele neue wichtige Impulse eingebracht.
    Als Vorstandsvorsitzende wird sie die BAHN-BKK auch in herausfordernden Zeiten
    sicher führen. Wir danken Hans-Jörg Gittler für seine ausgezeichnete Arbeit in
    den vergangenen 27 Jahren. Er hat die BAHN-BKK zu dem gemacht, was sie heute
    ist, und viel für unsere Kasse erreicht", so Claudia Huppertz und Dr. Anika Brea
    Salvago, alternierende Vorsitzende des Verwaltungsrates der BAHN-BKK.

    BAHN-BKK stellt die Weichen für die Zukunft

    Unterstützung im Vorstand bekommt Christine Enenkel ab dem 1. Januar 2026 von
    Dominik Dany, der bisher den Bereich Versicherung/Finanzen leitete. Der
    diplomierte Statistiker startete im Jahr 2009 als Finanzanalyst bei der BAHN-BKK
    und hatte seitdem verschiedene Fach- & Führungspositionen inne. Dadurch konnte
    er neben umfangreichen Kenntnissen über die BAHN-BKK auch eine umfassende
    Expertise auf dem Gebiet der gesetzlichen Krankenversicherung erwerben. In
    seinem Vorstandsbereich werden zukünftig die Geschäftsbereiche
    Personal/Organisation/IT sowie Versicherung/Finanzen liegen, während Christine
    Enenkel weiterhin für die Geschäftsbereiche Gesundheit und Pflege sowie Kunde
    und Markt zuständig ist.

    "Ich freue mich sehr darauf, an die erfolgreiche Arbeit von Hans-Jörg Gittler
    anzuknüpfen und gemeinsam mit Dominik Dany die strategische Weiterentwicklung
    der BAHN-BKK voranzutreiben", so Christine Enenkel. Die gesetzliche Kranken- und
    Pflegeversicherung steht aktuell vor großen Herausforderungen. "Unser Anspruch
    ist es, unseren Versicherten jederzeit die bestmögliche Versorgung zu bieten -
    verlässlich, individuell und zukunftsorientiert. Wir setzen dabei auf
    persönliche Beratung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, auf attraktive
    und bedarfsgerechte Leistungen sowie auf digitale Lösungen, die den Zugang zu
    Gesundheitsangeboten einfacher machen."

    Die BAHN-BKK gehört zu den ältesten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland.
    Mit ihren mehr als 670.000 Kunden ist sie die Ansprechpartnerin für Menschen aus
    dem Verkehrsmarkt.

    http://www.bahn-bkk.de

