Patrick Vollmer übernimmt CEO-Rolle (FOTO)

München (ots) - Der Aufsichtsrat der TÜV SÜD AG hat Patrick Vollmer mit Wirkung

zum 2. Februar 2026 zum neuen Vorstandsvorsitzenden der TÜV SÜD AG bestellt. Er

wird gemeinsam mit Ishan Palit (COO) und Sabine Nitzsche (CFO) die Leitung des

Unternehmens übernehmen.



TÜV SÜD ist einer der weltweit führenden Anbieter von Prüf-, Inspektions- und

Zertifizierungsdienstleistungen. Rund 30.000 Mitarbeitende in rund 50 Ländern

arbeiten daran, Technologien, Systeme und Know-how kontinuierlich zu verbessern.

Sie leisten einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit, Nachhaltigkeit und

Zuverlässigkeit von Innovationen wie autonomem Fahren, erneuerbaren Energien und

künstlicher Intelligenz und fördern maßgeblich die gesellschaftliche Akzeptanz

neuer Technologien.





"Patrick Vollmer blickt auf umfangreiche internationale Erfahrung in Industrie-und Dienstleistungssektoren zurück und verfügt über ein tiefes Verständnisdafür, wie man ein Dienstleistungsgeschäft im Zeitalter der Digitalisierung undkünstlichen Intelligenz weiterentwickelt", sagt Frank Hyldmar, Vorsitzender desAufsichtsrats der TÜV SÜD AG. "Mit einer klaren strategischen Perspektive undseinem kollaborativen Führungsstil ist er bestens darauf vorbereitet, diePosition von TÜV SÜD als vertrauenswürdiger Partner für Technologie, Sicherheitund Nachhaltigkeit weiter zu stärken."Der neue Vorstandsvorsitzende schätzt das starke Erbe von TÜV SÜD als einUnternehmen, das technologischen Fortschritt seit jeher mit gesellschaftlichemVertrauen verbindet. Aufbauend auf seiner langjährigen Erfahrung in eng mit demGeschäft von TÜV SÜD verbundenen Branchen möchte er diese Basis weiterentwickelnund die Organisation als treibende Kraft für sichere und nachhaltigeInnovationen weiter positionieren."Die Führung von TÜV SÜD zu übernehmen, ist für mich Ehre und großeVerantwortung zugleich", sagt Patrick Vollmer. "Seit vielen Jahren verfolge ich,wie TÜV SÜD technologische Exzellenz mit einem ausgeprägten Sinn für Integritätund Verantwortung verbindet. Das Engagement des Unternehmens für Qualität undSicherheit hat tiefe Wurzeln. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit derGeschäftsführung und unseren weltweiten Teams die Erfolgsgeschichte desUnternehmens fortzuschreiben und die nächsten Kapitel aktiv zu gestalten."Vor seinem Wechsel zur TÜV SÜD AG hatte Patrick Vollmer mehrere leitendeFührungspositionen bei Accenture inne, wo er für Industrie- undDienstleistungskunden in verschiedenen internationalen Märkten verantwortlichwar. Ab 2024 leitete er das weltweite Industrials-Geschäft bei Accenture, wo erdie globale Branchenstrategie für Kunden aus den Bereichen Automotive,Industrieausrüstung, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und Transport &Logistik mitgestaltete und umsetzte. In dieser Funktion war er zudem für dieglobale Talent- und Kompetenzstrategie des Industriegeschäfts verantwortlich.Von 2021 bis 2024 leitete er die Geschäftseinheit "Products" von Accenture inDeutschland, der Schweiz und Österreich. Sein Fokus lag dabei darauf,Unternehmen aus den Branchen Industrie, Life Sciences und Konsumgüter bei derTransformation ihrer Geschäftsmodelle und der Neugestaltung von Produkten durchDigitalisierung, KI und neue Geschäftsmodelle zu unterstützen. Von 2015 bis 2021war er für den Bereich Industrial Equipment verantwortlich, zu dem Kunden ausden Branchen Automotive, Industrieausrüstung, Infrastruktur und Testing,Inspection and Certification (TIC) gehörten.Zu Beginn seiner Karriere gründete und leitete Patrick Vollmer einBeratungsunternehmen und sammelte wertvolle unternehmerische Erfahrung inUnternehmensentwicklung und Transformation. Seine berufliche Laufbahn begann erim Industrieunternehmen seiner Familie, bevor er 1997 zu Accenture wechselte.Patrick Vollmer hat ein MBA-Studium in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre ander Universität Hohenheim abgeschlossen.Pressekontakt:Liz FendtTÜV SÜDPublic RelationsWestendstr. 199, 80686 MünchenTelefon: +49 89 5791-3592E-Mail: mailto:liz.fendt@tuvsud.comInternet: tuvsud.com/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/38406/6163020OTS: TÜV SÜD