Neuer Vorstandsvorsitzender der TÜV SÜD AG
Patrick Vollmer übernimmt CEO-Rolle (FOTO)
München (ots) - Der Aufsichtsrat der TÜV SÜD AG hat Patrick Vollmer mit Wirkung
zum 2. Februar 2026 zum neuen Vorstandsvorsitzenden der TÜV SÜD AG bestellt. Er
wird gemeinsam mit Ishan Palit (COO) und Sabine Nitzsche (CFO) die Leitung des
Unternehmens übernehmen.
TÜV SÜD ist einer der weltweit führenden Anbieter von Prüf-, Inspektions- und
Zertifizierungsdienstleistungen. Rund 30.000 Mitarbeitende in rund 50 Ländern
arbeiten daran, Technologien, Systeme und Know-how kontinuierlich zu verbessern.
Sie leisten einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit, Nachhaltigkeit und
Zuverlässigkeit von Innovationen wie autonomem Fahren, erneuerbaren Energien und
künstlicher Intelligenz und fördern maßgeblich die gesellschaftliche Akzeptanz
neuer Technologien.
"Patrick Vollmer blickt auf umfangreiche internationale Erfahrung in Industrie-
und Dienstleistungssektoren zurück und verfügt über ein tiefes Verständnis
dafür, wie man ein Dienstleistungsgeschäft im Zeitalter der Digitalisierung und
künstlichen Intelligenz weiterentwickelt", sagt Frank Hyldmar, Vorsitzender des
Aufsichtsrats der TÜV SÜD AG. "Mit einer klaren strategischen Perspektive und
seinem kollaborativen Führungsstil ist er bestens darauf vorbereitet, die
Position von TÜV SÜD als vertrauenswürdiger Partner für Technologie, Sicherheit
und Nachhaltigkeit weiter zu stärken."
Der neue Vorstandsvorsitzende schätzt das starke Erbe von TÜV SÜD als ein
Unternehmen, das technologischen Fortschritt seit jeher mit gesellschaftlichem
Vertrauen verbindet. Aufbauend auf seiner langjährigen Erfahrung in eng mit dem
Geschäft von TÜV SÜD verbundenen Branchen möchte er diese Basis weiterentwickeln
und die Organisation als treibende Kraft für sichere und nachhaltige
Innovationen weiter positionieren.
"Die Führung von TÜV SÜD zu übernehmen, ist für mich Ehre und große
Verantwortung zugleich", sagt Patrick Vollmer. "Seit vielen Jahren verfolge ich,
wie TÜV SÜD technologische Exzellenz mit einem ausgeprägten Sinn für Integrität
und Verantwortung verbindet. Das Engagement des Unternehmens für Qualität und
Sicherheit hat tiefe Wurzeln. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der
Geschäftsführung und unseren weltweiten Teams die Erfolgsgeschichte des
Unternehmens fortzuschreiben und die nächsten Kapitel aktiv zu gestalten."
Vor seinem Wechsel zur TÜV SÜD AG hatte Patrick Vollmer mehrere leitende
Führungspositionen bei Accenture inne, wo er für Industrie- und
Dienstleistungskunden in verschiedenen internationalen Märkten verantwortlich
war. Ab 2024 leitete er das weltweite Industrials-Geschäft bei Accenture, wo er
die globale Branchenstrategie für Kunden aus den Bereichen Automotive,
Industrieausrüstung, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und Transport &
Logistik mitgestaltete und umsetzte. In dieser Funktion war er zudem für die
globale Talent- und Kompetenzstrategie des Industriegeschäfts verantwortlich.
Von 2021 bis 2024 leitete er die Geschäftseinheit "Products" von Accenture in
Deutschland, der Schweiz und Österreich. Sein Fokus lag dabei darauf,
Unternehmen aus den Branchen Industrie, Life Sciences und Konsumgüter bei der
Transformation ihrer Geschäftsmodelle und der Neugestaltung von Produkten durch
Digitalisierung, KI und neue Geschäftsmodelle zu unterstützen. Von 2015 bis 2021
war er für den Bereich Industrial Equipment verantwortlich, zu dem Kunden aus
den Branchen Automotive, Industrieausrüstung, Infrastruktur und Testing,
Inspection and Certification (TIC) gehörten.
Zu Beginn seiner Karriere gründete und leitete Patrick Vollmer ein
Beratungsunternehmen und sammelte wertvolle unternehmerische Erfahrung in
Unternehmensentwicklung und Transformation. Seine berufliche Laufbahn begann er
im Industrieunternehmen seiner Familie, bevor er 1997 zu Accenture wechselte.
Patrick Vollmer hat ein MBA-Studium in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an
der Universität Hohenheim abgeschlossen.
Pressekontakt:
Liz Fendt
TÜV SÜD
Public Relations
Westendstr. 199, 80686 München
Telefon: +49 89 5791-3592
E-Mail: mailto:liz.fendt@tuvsud.com
Internet: tuvsud.com/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38406/6163020
OTS: TÜV SÜD
