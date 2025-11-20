Patrick Vollmer übernimmt CEO-Rolle (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAccenture Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Accenture Registered (A)

    München (ots) - Der Aufsichtsrat der TÜV SÜD AG hat Patrick Vollmer mit Wirkung
    zum 2. Februar 2026 zum neuen Vorstandsvorsitzenden der TÜV SÜD AG bestellt. Er
    wird gemeinsam mit Ishan Palit (COO) und Sabine Nitzsche (CFO) die Leitung des
    Unternehmens übernehmen.

    TÜV SÜD ist einer der weltweit führenden Anbieter von Prüf-, Inspektions- und
    Zertifizierungsdienstleistungen. Rund 30.000 Mitarbeitende in rund 50 Ländern
    arbeiten daran, Technologien, Systeme und Know-how kontinuierlich zu verbessern.
    Sie leisten einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit, Nachhaltigkeit und
    Zuverlässigkeit von Innovationen wie autonomem Fahren, erneuerbaren Energien und
    künstlicher Intelligenz und fördern maßgeblich die gesellschaftliche Akzeptanz
    neuer Technologien.

    "Patrick Vollmer blickt auf umfangreiche internationale Erfahrung in Industrie-
    und Dienstleistungssektoren zurück und verfügt über ein tiefes Verständnis
    dafür, wie man ein Dienstleistungsgeschäft im Zeitalter der Digitalisierung und
    künstlichen Intelligenz weiterentwickelt", sagt Frank Hyldmar, Vorsitzender des
    Aufsichtsrats der TÜV SÜD AG. "Mit einer klaren strategischen Perspektive und
    seinem kollaborativen Führungsstil ist er bestens darauf vorbereitet, die
    Position von TÜV SÜD als vertrauenswürdiger Partner für Technologie, Sicherheit
    und Nachhaltigkeit weiter zu stärken."

    Der neue Vorstandsvorsitzende schätzt das starke Erbe von TÜV SÜD als ein
    Unternehmen, das technologischen Fortschritt seit jeher mit gesellschaftlichem
    Vertrauen verbindet. Aufbauend auf seiner langjährigen Erfahrung in eng mit dem
    Geschäft von TÜV SÜD verbundenen Branchen möchte er diese Basis weiterentwickeln
    und die Organisation als treibende Kraft für sichere und nachhaltige
    Innovationen weiter positionieren.

    "Die Führung von TÜV SÜD zu übernehmen, ist für mich Ehre und große
    Verantwortung zugleich", sagt Patrick Vollmer. "Seit vielen Jahren verfolge ich,
    wie TÜV SÜD technologische Exzellenz mit einem ausgeprägten Sinn für Integrität
    und Verantwortung verbindet. Das Engagement des Unternehmens für Qualität und
    Sicherheit hat tiefe Wurzeln. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der
    Geschäftsführung und unseren weltweiten Teams die Erfolgsgeschichte des
    Unternehmens fortzuschreiben und die nächsten Kapitel aktiv zu gestalten."

    Vor seinem Wechsel zur TÜV SÜD AG hatte Patrick Vollmer mehrere leitende
    Führungspositionen bei Accenture inne, wo er für Industrie- und
    Dienstleistungskunden in verschiedenen internationalen Märkten verantwortlich
    war. Ab 2024 leitete er das weltweite Industrials-Geschäft bei Accenture, wo er
    die globale Branchenstrategie für Kunden aus den Bereichen Automotive,
    Industrieausrüstung, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und Transport &
    Logistik mitgestaltete und umsetzte. In dieser Funktion war er zudem für die
    globale Talent- und Kompetenzstrategie des Industriegeschäfts verantwortlich.

    Von 2021 bis 2024 leitete er die Geschäftseinheit "Products" von Accenture in
    Deutschland, der Schweiz und Österreich. Sein Fokus lag dabei darauf,
    Unternehmen aus den Branchen Industrie, Life Sciences und Konsumgüter bei der
    Transformation ihrer Geschäftsmodelle und der Neugestaltung von Produkten durch
    Digitalisierung, KI und neue Geschäftsmodelle zu unterstützen. Von 2015 bis 2021
    war er für den Bereich Industrial Equipment verantwortlich, zu dem Kunden aus
    den Branchen Automotive, Industrieausrüstung, Infrastruktur und Testing,
    Inspection and Certification (TIC) gehörten.

    Zu Beginn seiner Karriere gründete und leitete Patrick Vollmer ein
    Beratungsunternehmen und sammelte wertvolle unternehmerische Erfahrung in
    Unternehmensentwicklung und Transformation. Seine berufliche Laufbahn begann er
    im Industrieunternehmen seiner Familie, bevor er 1997 zu Accenture wechselte.

    Patrick Vollmer hat ein MBA-Studium in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an
    der Universität Hohenheim abgeschlossen.

    Pressekontakt:

    Liz Fendt
    TÜV SÜD
    Public Relations
    Westendstr. 199, 80686 München
    Telefon: +49 89 5791-3592
    E-Mail: mailto:liz.fendt@tuvsud.com
    Internet: tuvsud.com/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38406/6163020
    OTS: TÜV SÜD


