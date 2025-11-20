    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid

    Termine am 21. November 2025

    • GfK Verbrauchervertrauen in GBR am 21. November 2025.
    • Wichtige Wirtschaftsindikatoren aus Japan und Europa.
    • Frankfurt: Banking Congress mit Lagarde und Nagel.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 21. November 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/25
    00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/25
    01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/25
    08:45 FRA: Geschäftsklima 11/25
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/25
    09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M. U.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel

    09:30 DEU: Pressegespräch zur aktuellen Verkehrserhebung «Mobilität in Deutschland 2023» u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)

    DEU: 2. Mittelständischer Stahlgipfel
    + 13.30 Pressekonferenz

    DEU: Bundesrat entscheidet über CO2-Speichergesetz

    DEU: Bundesrat entscheidet über finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets bis 2030

    BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel

    BRA: Geplanter Abschluss der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    ZAF: Vor dem zweitägigen G20-Gipfels mit den Themen: Ukraine-Krieg, Lage im Nahen Osten angesichts des Gaza-Kriegs, US-Zollpolitik, Johannesburg Für US-Präsident Donald Trump reist Vize-Präsident J.D. Vance an. Der russische Präsident Wladimir Putin wird vom stellvertretenden Leiter seiner Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, vertreten. °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






