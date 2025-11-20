US-Anleihen legen nach US-Jobdaten zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag ihre Vortagesverluste wettgemacht. Insgesamt aber hielten sich die Kursbewegungen weiterhin in Grenzen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,22 Prozent auf 112,94 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,10 Prozent.

Die mit Spannung erwarteten US-Jobdaten für September boten neben Licht auch einiges an Schatten, was die Renditen etwas unter Druck setzte. So zeigte der erste Arbeitsmarktbericht der Regierung nach dem Ende der Teilschließung von Behörden zwar einen unerwartet starken Anstieg der Beschäftigung. Allerdings wurden die Daten für den Monat zuvor nach unten revidiert. Zudem stieg die Arbeitslosenquote auf den höchsten Stand seit Herbst 2021./la/jha/



