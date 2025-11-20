Der Börsen-Tag
Deutsche Indizes schwächeln, während US-Märkte Gewinne verzeichnen!
Die Aktienmärkte zeigen heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes schwächeln, können die amerikanischen Pendants leichte Gewinne verzeichnen. Ein Blick auf die Top- und Flopwerte verrät mehr.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die deutschen und amerikanischen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX notiert aktuell bei 23.242,57 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,03%. Der MDAX hingegen weist mit einem Rückgang von 1,53% auf 28.394,05 Punkte die deutlichste Abwärtsbewegung unter den deutschen Indizes auf. Auch der SDAX steht mit einem Minus von 0,70% bei 15.914,53 Punkten im negativen Bereich. Der TecDAX verzeichnet ebenfalls einen leichten Rückgang von 0,22% und steht bei 3.429,32 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigen die amerikanischen Indizes eine positive Tendenz. Der Dow Jones steigt um 0,26% und erreicht 46.254,67 Punkte. Der S&P 500 verzeichnet einen ähnlichen Anstieg von 0,27% und notiert bei 6.659,84 Punkten. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes heute eine schwächere Performance im Vergleich zu ihren amerikanischen Pendants, die leichte Gewinne verzeichnen. Diese unterschiedlichen Entwicklungen könnten auf verschiedene Marktbedingungen und wirtschaftliche Faktoren in den jeweiligen Regionen zurückzuführen sein.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Qiagen mit einem Anstieg von 3.70%. Siemens Energy folgt mit 3.12%, während Rheinmetall mit 2.73% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Kursentwicklungen. Volkswagen (VW) Vz liegt bei -1.20%, gefolgt von Symrise mit -1.46% und Henkel VZ, das mit -1.48% den schlechtesten Wert in diesem Index aufweist.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen Hochtief mit einem Anstieg von 4.36% und flatexDEGIRO mit 3.06% hervor. RTL Group kann ebenfalls mit 1.71% zulegen.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte sind hingegen stark im Minus, angeführt von HelloFresh mit -4.20%, Porsche AG mit -4.25% und CTS Eventim, das mit -4.51% den tiefsten Wert erreicht.
SDAX TopwerteIm SDAX führt GRENKE mit einem beeindruckenden Anstieg von 6.29%. Nagarro und SUESS MicroTec folgen mit 3.51% und 3.27%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind ebenfalls deutlich negativ, mit Schaeffler bei -4.21%, Salzgitter mit -5.82% und Verve Group Registered (A), das mit -6.96% den schlechtesten Wert aufweist.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt Qiagen erneut Stärke mit 3.70%, während Nagarro und SUESS MicroTec mit 3.51% und 3.27% ebenfalls positiv abschneiden.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind weniger erfreulich, mit Eckert & Ziegler bei -1.40%, PNE mit -1.53% und TeamViewer, das mit -1.69% im Minus liegt.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Walmart mit einem Anstieg von 6.62%, gefolgt von IBM mit 2.00% und Goldman Sachs Group mit 1.53%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind moderat, mit Merck & Co bei -0.55%, Honeywell International mit -0.56% und Boeing, das mit -1.32% den schlechtesten Wert aufweist.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Walmart erneut hervor mit 6.62%, gefolgt von Regeneron Pharmaceuticals mit 6.41% und SOLVENTUM mit 4.94%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind deutlich ausgeprägter, angeführt von Insulet mit -4.97%, Generac Holdings mit -5.16% und Datadog Registered (A) mit -5.46%.
