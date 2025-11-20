CTS Eventim: Starkes Wachstum und Gewinne im 3. Quartal!
CTS Eventim beeindruckt mit einem soliden Wachstum im dritten Quartal 2025, das die Erwartungen übertrifft und den Erfolgskurs des Unternehmens unterstreicht.
Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa
- CTS Eventim verzeichnete im 3. Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von 3,5 Prozent auf 854,2 Millionen Euro und ein Adjusted EBITDA-Wachstum von 13,8 Prozent auf 137,3 Millionen Euro.
- Die Adjusted EBITDA-Marge im Ticketing-Segment stieg auf 43,1 Prozent, während die Gesamtmarge im Konzern bei 16,1 Prozent lag.
- Der Umsatz im Ticketing-Segment wuchs im 3. Quartal um 2,1 Prozent auf 211,0 Millionen Euro, das Adjusted EBITDA stieg um 8,1 Prozent auf 91,0 Millionen Euro.
- Im Segment Live Entertainment stieg der Umsatz um 5,5 Prozent auf 663,0 Millionen Euro, das Adjusted EBITDA wuchs um 27,0 Prozent auf 46,3 Millionen Euro.
- Für die ersten neun Monate 2025 meldete CTS Eventim einen Umsatz von 2,148 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 6,0 Prozent entspricht, und ein Adjusted EBITDA von 337,9 Millionen Euro.
- Der Vorstand hält an der Prognose für das Gesamtjahr 2025 fest, basierend auf dem robusten Wachstum beider Segmente im 3. Quartal.
