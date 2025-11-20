ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V. / ...

Mitgliederversammlungen sprechen für weitere zwei Jahre Vertrauen aus / Hatz: "Zeit für die angekündigte Wirtschaftswende läuft uns davon" München (ots) - Wolfram Hatz wurde zum vierten Mal in Folge zum Präsidenten der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm gewählt. Dies haben die bayme und vbm Mitgliederversammlungen heute bestätigt. "Die kommenden zwei Jahre werden durch den Kampf gegen die De-Industrialisierung geprägt sein. Wir brauchen dringend strukturelle Reformen, die langfristig das Wachstumspotenzial erhöhen. Uns läuft die Zeit für die zwingend umzusetzende Wirtschaftswende davon. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation müssen wir die Krise aber auch als Chance begreifen. Ohne Zuversicht wird die Wirtschaftswende nicht gelingen", so bayme vbm Präsident Hatz .

Wolfram Hatz (64) hat die 1880 gegründete Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG mit Sitz in Ruhstorf an der Rott viele Jahre als Geschäftsführer erfolgreich geleitet. Er ist heute Hauptgesellschafter des Unternehmens, Vorsitzender des Beirats und vertrieblicher Markenbotschafter. Hatz ist seit 2019 bayme vbm Präsident. Er war bereits seit 2004 bayme vbm Vizepräsident und steht zudem seit 2019 als Präsident auch an der Spitze der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. In dieser Funktion wurde Hatz bereits im Mai dieses Jahres für weitere zwei Jahre wiedergewählt.

