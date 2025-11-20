Deutsche Anleihen wenig verändert nach US-Jobbericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag auf Stabilisierungskurs geblieben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verharrte bei 128,61 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,72 Prozent.

Die mit Spannung erwarteten US-Jobdaten für September boten neben Licht auch einiges an Schatten, was die Kurse unter dem Strich stützte. So zeigte der erste Arbeitsmarktbericht der Regierung nach dem Ende der Teilschließung von Behörden zwar einen unerwartet starken Anstieg der Beschäftigung. Allerdings wurden die Daten für den Monat zuvor nach unten revidiert. Zudem stieg die Arbeitslosenquote auf den höchsten Stand seit Herbst 2021.

Die Jobdaten sind insbesondere wichtig für die US-Notenbank, denn sie können Hinweise darauf liefern, welche Inflationsgefahren vom Arbeitsmarkt ausgehen. Der Jobbericht für Oktober soll erst gemeinsam mit dem für November am 16. Dezember veröffentlicht werden./la/he



