    Deutsche Anleihen wenig verändert nach US-Jobbericht

    • Kurse deutscher Staatsanleihen stabil bei 128,61 Punkten.
    • Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,72 %.
    • US-Jobdaten zeigen Anstieg, aber auch höhere Arbeitslosigkeit.
    Deutsche Anleihen wenig verändert nach US-Jobbericht
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag auf Stabilisierungskurs geblieben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verharrte bei 128,61 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,72 Prozent.

    Die mit Spannung erwarteten US-Jobdaten für September boten neben Licht auch einiges an Schatten, was die Kurse unter dem Strich stützte. So zeigte der erste Arbeitsmarktbericht der Regierung nach dem Ende der Teilschließung von Behörden zwar einen unerwartet starken Anstieg der Beschäftigung. Allerdings wurden die Daten für den Monat zuvor nach unten revidiert. Zudem stieg die Arbeitslosenquote auf den höchsten Stand seit Herbst 2021.

    Die Jobdaten sind insbesondere wichtig für die US-Notenbank, denn sie können Hinweise darauf liefern, welche Inflationsgefahren vom Arbeitsmarkt ausgehen. Der Jobbericht für Oktober soll erst gemeinsam mit dem für November am 16. Dezember veröffentlicht werden./la/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
