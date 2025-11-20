SMA Solar Technology Aktie unter starkem Abgabedruck - 20.11.2025

Die SMA Solar Technology Aktie notiert aktuell bei 34,09€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,24 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,14 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,79 %, geht es heute bei der SMA Solar Technology Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SMA Solar Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +49,92 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +15,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +52,11 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SMA Solar Technology einen Anstieg von +159,93 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,64 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,07 % 1 Monat +52,11 % 3 Monate +49,92 % 1 Jahr +186,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SMA Solar Technology Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der SMA Solar Technology Aktie, die nach einer Hochstufung durch Jefferies und einem stabilen Kursanstieg in den Fokus gerückt ist. Nutzer äußern unterschiedliche Meinungen zur zukünftigen Entwicklung, wobei einige ein kurzfristiges Ziel von 40 Euro anstreben. Die Herausforderungen im HBS-Segment und die Notwendigkeit von Managementmaßnahmen werden ebenfalls thematisiert, während einige die Aktie als zu hart abgestraft empfinden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,18 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten SMA Solar setzt ihre Aufwärtsrallye fort. Am Mittwoch zogen die Notierungen an der SDAX-Spitze um fast +14% an und markierten bei 35,86 € ein neues Hoch seit Juni 2024. Was treibt den Kurs an und wie weit kann es jetzt noch nach oben gehen? Analysten-Upgrade sorgt für Jubel Profitieren konnte das […] The post SMA Solar-Aktie im Turnaround-Modus: Wie weit trägt die Rallye? first appeared on sharedeals.de.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktien von SMA Solar haben am Mittwoch ein neues Jahreshoch von 33,80 Euro erreicht, was den höchsten Stand seit Juni 2024 darstellt. Im laufenden Jahr verzeichnet die Aktie einen beeindruckenden Kursgewinn von 149 Prozent. Analyst Constantin …

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.