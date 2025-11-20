    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Energieeffizienz

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    en2x-Netzwerk belegt den ersten Platz / Auszeichnung der IEEKN

    Berlin (ots) - Das Energieeffizienznetzwerk der Mitglieder des
    Wirtschaftsverbands Fuels und Energie - en2x ist auf der 9. Jahresveranstaltung
    der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke (IEEKN) für seine
    Erfolge ausgezeichnet worden.

    Die Ehrung fand heute im Beisein der Parlamentarischen Staatssekretärin Rita
    Schwarzelühr-Sutter (Bundesumweltministerium) und des Unterabteilungsleiters Dr.
    Axel Bree (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) im Haus der deutschen
    Wirtschaft in Berlin statt. Die IEEKN wählt jährlich besonders engagierte und
    erfolgreiche Netzwerke aus. Diesmal kam das Netzwerk von en2x auf Platz eins.
    "Die Auszeichnung ist eine wichtige Anerkennung der Arbeit und weiterhin hohen
    Ambitionen unserer Mitgliedsunternehmen, die Effizienz von Raffinerieprozessen
    im Sinne der Wirtschaftlichkeit und des Klimaschutzes stetig weiter zu
    verbessern", erklärt Volker Dziuba, der für en2x das Netzwerk koordiniert.

    Die von den teilnehmenden en2x-Mitgliedern betriebenen Raffinerien konnten laut
    Dziuba mit ihren im Rahmen des Netzwerks umgesetzten Maßnahmen in den Jahren
    2021 und 2022 jährlich fast 22.000 Tonnen CO2-Äquivalente sowie 136.000 MWh
    Endenergie einsparen. Als Ziel für die aktuell laufende Einsparungsrunde (2023
    bis 2025) wurden noch höhere jährliche Minderemissionen von 158.263 Tonnen
    CO2-Äquivalente sowie 648.590 MWh jährliche Energieeinsparung verabredet. Zum
    Vergleich: Dies entspricht der Energieeinsparung von 65.000 Einfamilienhäusern,
    die ihren typischen Energieverbrauch von durchschnittlich 20 MWh pro Haus durch
    Effizienzmaßnahmen halbieren.

    Unternehmen wissen, welche Maßnahmen am effizientesten sind

    "Die deutliche Steigerung ist dabei sowohl auf den Zuwachs an Mitgliedern
    zurückzuführen als auch auf eine höhere Zahl an Effizienzmaßnahmen, die jeder
    Teilnehmer umsetzen konnte", berichtet Simon Jastrzab, Bereichsleiter Umwelt und
    Technik bei en2x. "Das zeigt, dass die Unternehmen sehr genau wissen, wo und wie
    sich am wirksamsten Energie und Emissionen einsparen lassen."

    Allerdings sei es nicht nachvollziehbar, dass die Ampelkoalition in der
    nationalen Umsetzung der Europäischen Energieeffizienzrichtline über die
    EU-Anforderungen hinausgegangen ist, so Jastrzab weiter. "Das war nicht nur
    unnötig, sondern ein weiterer Nachteil für den Industriestandort Deutschland,
    der bereits unter hohen Kosten und bürokratischen Auflagen leidet. Daher
    unterstützen wir die im Koalitionsvertrag formulierte Absicht der neuen
    Bundesregierung, das deutsche Energieeffizienzgesetz auf die EU-Vorgaben
    zurückzuführen."

    Zu den en2x-Mitgliedern gehören Unternehmen aus der derzeitigen
    Mineralölwirtschaft sowie Anbieter erneuerbarer Kraft- und Brennstoffe. Sie
    sichern einen Großteil der heutigen Energieversorgung Deutschlands für Mobilität
    und Wärme und liefern erhebliche Mengen an chemischen Grundprodukten. In dem
    Branchennetzwerk sind mittlerweile alle Raffineriestandorte in Deutschland
    vertreten.

    Pressekontakt:

    Rainer Diederichs, Alexander von Gersdorff

    en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.
    Georgenstraße 24
    10117 Berlin

    mailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/6163038
    OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Energieeffizienz en2x-Netzwerk belegt den ersten Platz / Auszeichnung der IEEKN Das Energieeffizienznetzwerk der Mitglieder des Wirtschaftsverbands Fuels und Energie - en2x ist auf der 9. Jahresveranstaltung der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke (IEEKN) für seine Erfolge ausgezeichnet worden. Die Ehrung fand …