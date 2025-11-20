en2x-Netzwerk belegt den ersten Platz / Auszeichnung der IEEKN

Berlin (ots) - Das Energieeffizienznetzwerk der Mitglieder des

Wirtschaftsverbands Fuels und Energie - en2x ist auf der 9. Jahresveranstaltung

der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke (IEEKN) für seine

Erfolge ausgezeichnet worden.



Die Ehrung fand heute im Beisein der Parlamentarischen Staatssekretärin Rita

Schwarzelühr-Sutter (Bundesumweltministerium) und des Unterabteilungsleiters Dr.

Axel Bree (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) im Haus der deutschen

Wirtschaft in Berlin statt. Die IEEKN wählt jährlich besonders engagierte und

erfolgreiche Netzwerke aus. Diesmal kam das Netzwerk von en2x auf Platz eins.

"Die Auszeichnung ist eine wichtige Anerkennung der Arbeit und weiterhin hohen

Ambitionen unserer Mitgliedsunternehmen, die Effizienz von Raffinerieprozessen

im Sinne der Wirtschaftlichkeit und des Klimaschutzes stetig weiter zu

verbessern", erklärt Volker Dziuba, der für en2x das Netzwerk koordiniert.





Die von den teilnehmenden en2x-Mitgliedern betriebenen Raffinerien konnten laut

Dziuba mit ihren im Rahmen des Netzwerks umgesetzten Maßnahmen in den Jahren

2021 und 2022 jährlich fast 22.000 Tonnen CO2-Äquivalente sowie 136.000 MWh

Endenergie einsparen. Als Ziel für die aktuell laufende Einsparungsrunde (2023

bis 2025) wurden noch höhere jährliche Minderemissionen von 158.263 Tonnen

CO2-Äquivalente sowie 648.590 MWh jährliche Energieeinsparung verabredet. Zum

Vergleich: Dies entspricht der Energieeinsparung von 65.000 Einfamilienhäusern,

die ihren typischen Energieverbrauch von durchschnittlich 20 MWh pro Haus durch

Effizienzmaßnahmen halbieren.



Unternehmen wissen, welche Maßnahmen am effizientesten sind



"Die deutliche Steigerung ist dabei sowohl auf den Zuwachs an Mitgliedern

zurückzuführen als auch auf eine höhere Zahl an Effizienzmaßnahmen, die jeder

Teilnehmer umsetzen konnte", berichtet Simon Jastrzab, Bereichsleiter Umwelt und

Technik bei en2x. "Das zeigt, dass die Unternehmen sehr genau wissen, wo und wie

sich am wirksamsten Energie und Emissionen einsparen lassen."



Allerdings sei es nicht nachvollziehbar, dass die Ampelkoalition in der

nationalen Umsetzung der Europäischen Energieeffizienzrichtline über die

EU-Anforderungen hinausgegangen ist, so Jastrzab weiter. "Das war nicht nur

unnötig, sondern ein weiterer Nachteil für den Industriestandort Deutschland,

der bereits unter hohen Kosten und bürokratischen Auflagen leidet. Daher

unterstützen wir die im Koalitionsvertrag formulierte Absicht der neuen

Bundesregierung, das deutsche Energieeffizienzgesetz auf die EU-Vorgaben

zurückzuführen."



Zu den en2x-Mitgliedern gehören Unternehmen aus der derzeitigen

Mineralölwirtschaft sowie Anbieter erneuerbarer Kraft- und Brennstoffe. Sie

sichern einen Großteil der heutigen Energieversorgung Deutschlands für Mobilität

und Wärme und liefern erhebliche Mengen an chemischen Grundprodukten. In dem

Branchennetzwerk sind mittlerweile alle Raffineriestandorte in Deutschland

vertreten.



Pressekontakt:



Rainer Diederichs, Alexander von Gersdorff



en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.

Georgenstraße 24

10117 Berlin



mailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presse



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/6163038

OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.







