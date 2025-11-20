Energieeffizienz
en2x-Netzwerk belegt den ersten Platz / Auszeichnung der IEEKN
Berlin (ots) - Das Energieeffizienznetzwerk der Mitglieder des
Wirtschaftsverbands Fuels und Energie - en2x ist auf der 9. Jahresveranstaltung
der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke (IEEKN) für seine
Erfolge ausgezeichnet worden.
Die Ehrung fand heute im Beisein der Parlamentarischen Staatssekretärin Rita
Schwarzelühr-Sutter (Bundesumweltministerium) und des Unterabteilungsleiters Dr.
Axel Bree (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) im Haus der deutschen
Wirtschaft in Berlin statt. Die IEEKN wählt jährlich besonders engagierte und
erfolgreiche Netzwerke aus. Diesmal kam das Netzwerk von en2x auf Platz eins.
"Die Auszeichnung ist eine wichtige Anerkennung der Arbeit und weiterhin hohen
Ambitionen unserer Mitgliedsunternehmen, die Effizienz von Raffinerieprozessen
im Sinne der Wirtschaftlichkeit und des Klimaschutzes stetig weiter zu
verbessern", erklärt Volker Dziuba, der für en2x das Netzwerk koordiniert.
Die von den teilnehmenden en2x-Mitgliedern betriebenen Raffinerien konnten laut
Dziuba mit ihren im Rahmen des Netzwerks umgesetzten Maßnahmen in den Jahren
2021 und 2022 jährlich fast 22.000 Tonnen CO2-Äquivalente sowie 136.000 MWh
Endenergie einsparen. Als Ziel für die aktuell laufende Einsparungsrunde (2023
bis 2025) wurden noch höhere jährliche Minderemissionen von 158.263 Tonnen
CO2-Äquivalente sowie 648.590 MWh jährliche Energieeinsparung verabredet. Zum
Vergleich: Dies entspricht der Energieeinsparung von 65.000 Einfamilienhäusern,
die ihren typischen Energieverbrauch von durchschnittlich 20 MWh pro Haus durch
Effizienzmaßnahmen halbieren.
Unternehmen wissen, welche Maßnahmen am effizientesten sind
"Die deutliche Steigerung ist dabei sowohl auf den Zuwachs an Mitgliedern
zurückzuführen als auch auf eine höhere Zahl an Effizienzmaßnahmen, die jeder
Teilnehmer umsetzen konnte", berichtet Simon Jastrzab, Bereichsleiter Umwelt und
Technik bei en2x. "Das zeigt, dass die Unternehmen sehr genau wissen, wo und wie
sich am wirksamsten Energie und Emissionen einsparen lassen."
Allerdings sei es nicht nachvollziehbar, dass die Ampelkoalition in der
nationalen Umsetzung der Europäischen Energieeffizienzrichtline über die
EU-Anforderungen hinausgegangen ist, so Jastrzab weiter. "Das war nicht nur
unnötig, sondern ein weiterer Nachteil für den Industriestandort Deutschland,
der bereits unter hohen Kosten und bürokratischen Auflagen leidet. Daher
unterstützen wir die im Koalitionsvertrag formulierte Absicht der neuen
Bundesregierung, das deutsche Energieeffizienzgesetz auf die EU-Vorgaben
zurückzuführen."
Zu den en2x-Mitgliedern gehören Unternehmen aus der derzeitigen
Mineralölwirtschaft sowie Anbieter erneuerbarer Kraft- und Brennstoffe. Sie
sichern einen Großteil der heutigen Energieversorgung Deutschlands für Mobilität
und Wärme und liefern erhebliche Mengen an chemischen Grundprodukten. In dem
Branchennetzwerk sind mittlerweile alle Raffineriestandorte in Deutschland
vertreten.
Pressekontakt:
Rainer Diederichs, Alexander von Gersdorff
en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.
Georgenstraße 24
10117 Berlin
mailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/6163038
OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.
