Interview: Die Seidenstraße wird wiederbelebt: Chinas Blanc de Chine trifft auf Italiens Maiolica

Dehua liegt in der zentralen Provinz Fujian und ist eine der Geburtsstätten der chinesischen Keramikkultur. Wu Zhipu, Leiter des Landkreises Dehua, sagte in einem Interview mit Xinhua, dass Dehua ein tausendjähriges Porzellanzentrum ist, das für sein edles weißes Porzellan bekannt ist, während Gubbio für seine Majolika-Tradition und seine Stärken im Keramikdesign, in der Glasurforschung und im zeitgenössischen künstlerischen Ausdruck gefeiert wird.

BEIJING, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Mit der Eröffnung der Kunstausstellung „The Road of White Porcelain - From China's Dehua to Italy's Gubbio" (Der Weg des weißen Porzellans – Von Dehua in China nach Gubbio in Italien) am 14. November in der umbrischen Bergstadt Gubbio begann für das berühmte weiße Porzellan aus Dehua ein neues Kapitel in Italien.

Wu wies darauf hin, dass chinesisches Porzellan heute in der Markuskirche in Venedig ausgestellt ist, wobei eine beliebte Volksüberlieferung besagt, dass Marco Polo Stücke aus Dehua nach Europa mitgebracht habe. „Diese gemeinsame kulturelle Erinnerung hat eine einzigartige Grundlage für eine erneute Zusammenarbeit geschaffen", sagte er.

In diesem Jahr jährt sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Italien zum 55. Mal. „Da der kulturelle Austausch an Dynamik gewinnt, hoffen wir, dass ‚Blanc de Chine: Dehua Porcelain' wird in Europa noch heller leuchten wird", sagte Wu.

Die Ausstellung präsentiert 41 Werke von führenden Meistern aus Dehua und Trägern des immateriellen Kulturerbes. Die Stücke zeigen sowohl klassisches „chinesisches Weiß" als auch moderne ästhetische Elemente und schaffen so einen Dialog zwischen der zurückhaltenden Eleganz von Dehua und den farbenfrohen Traditionen von Gubbio. Wu sagte, dieses Zusammenspiel unterstreiche die historische Rolle der Keramik im Austausch entlang der maritimen Seidenstraße und im zeitgenössischen kulturellen Dialog.

Im Vorfeld der Ausstellung unterzeichneten Dehua und Gubbio eine Absichtserklärung zum Aufbau einer Städtepartnerschaft. Wu ist überzeugt, dass die Partnerschaft die Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Industrie und Logistik vertiefen wird, darunter auch ein „Dual-Masters-Co-Creation-Programm", das Handwerker beider Seiten zusammenbringt.

Laut Wu baut Dehua sowohl den Austausch ins Ausland als auch den Austausch mit dem Ausland aus, um sein Profil in Italien zu schärfen. Für die Zukunft plant der Landkreis, an weiteren großen italienischen Designveranstaltungen teilzunehmen, die Beziehungen zu lokalen Unternehmensnetzwerken zu stärken und die Einrichtung eines Zentrums „Blanc de Chine: Dehua Porcelain" in Italien voranzutreiben.

Verbunden durch Porzellan erneuern Dehua und Gubbio eine Seidenstraßen-Verbindung für eine neue Ära, verbinden altes Erbe mit moderner Kreativität und eröffnen neue Wege für den kulturellen Austausch zwischen China und Italien.

