Gewinn von CTS Eventim steigt - Jahresziele bestätigt
- CTS Eventim steigert Umsatz auf 854,2 Millionen Euro.
- Überschuss wächst von 56,2 auf 59,8 Millionen Euro.
- Konzernchef hält an Jahreszielen trotz Vorjahresrekord fest.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat im dritten Quartal mehr umgesetzt und verdient. Der Überschuss legte von 56,2 auf 59,8 Millionen Euro zu, wie CTS Eventim am Donnerstag in München mitteilte. Der Umsatz wuchs um 3,5 Prozent auf 854,2 Millionen Euro. Auf Basis des robusten Wachstums beider Segmente hält Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg an den Jahreszielen fest. Umsatz und der bereinigte operative Gewinn (ber Ebitda) sollen demnach moderat steigern. Auf Tradegate legte der Kurs der Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund zwei Prozent zu.
Das Segment Ticketing habe seinen Wachstumskurs im dritten Quartal fortgesetzt, obwohl das Vorjahresquartal durch nicht wiederkehrende Umsätze, darunter aus den Olympischen Spielen Paris 2024, zusätzlich begünstigt gewesen sei, hieß es weiter. Im Segment Live Entertainment verbesserte sich die Profitabilität deutlich und der Umsatz legte zu. Insgesamt stieg das operative Ergebnis (ber Ebitda) im Konzern um 13,8 Prozent auf 137,3 Millionen Euro. Die Profitabilität verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 16,1 Prozent./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,31 % und einem Kurs von 75,75 auf Tradegate (20. November 2025, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,16 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,39 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +26,06 %/+50,75 % bedeutet.
Der Vorstandsvorsitzende Klaus-Peter Schulenberg hat gestern Aktien im Wert von EUR 4.917.000 gekauft.
Moin matjung.
Du hast in dem Kommentar zuvor behauptet, dass deine persönliche Rendite ausschlaggebend für die Bewertung sei. Bei einer fundamentalen Bewertung spielt das aber keine Rolle. Es macht doch keinen Sinn zu sagen: “Das Unternehmen ist X wert, weil ich irgendwann mal zu Kurs X gekauft habe.”
Außerdem hast du suggeriert, dass es einen Unterschied bzgl. Bewertung zwischen dem Kursverlauf und deiner persönlicher Rendite gäbe. Du hast @easymueller kritisiert, dass er nur den Kursverlauf sehe. Du auf der anderen Seite würdest deine Rendite vom durchschn. Einstiegspreis betrachten. Jedoch habe ich versucht dir klarzumachen, dass, anders als von dir suggeriert, dazwischen kein echter Unterschied besteht.
Was passiert wenn der Kursverlauf gut ist? Richtig, deine Rendite ist auch gut!