    Gewinn von CTS Eventim steigt - Jahresziele bestätigt

    • CTS Eventim steigert Umsatz auf 854,2 Millionen Euro.
    • Überschuss wächst von 56,2 auf 59,8 Millionen Euro.
    • Konzernchef hält an Jahreszielen trotz Vorjahresrekord fest.
    Gewinn von CTS Eventim steigt - Jahresziele bestätigt
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat im dritten Quartal mehr umgesetzt und verdient. Der Überschuss legte von 56,2 auf 59,8 Millionen Euro zu, wie CTS Eventim am Donnerstag in München mitteilte. Der Umsatz wuchs um 3,5 Prozent auf 854,2 Millionen Euro. Auf Basis des robusten Wachstums beider Segmente hält Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg an den Jahreszielen fest. Umsatz und der bereinigte operative Gewinn (ber Ebitda) sollen demnach moderat steigern. Auf Tradegate legte der Kurs der Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund zwei Prozent zu.

    Das Segment Ticketing habe seinen Wachstumskurs im dritten Quartal fortgesetzt, obwohl das Vorjahresquartal durch nicht wiederkehrende Umsätze, darunter aus den Olympischen Spielen Paris 2024, zusätzlich begünstigt gewesen sei, hieß es weiter. Im Segment Live Entertainment verbesserte sich die Profitabilität deutlich und der Umsatz legte zu. Insgesamt stieg das operative Ergebnis (ber Ebitda) im Konzern um 13,8 Prozent auf 137,3 Millionen Euro. Die Profitabilität verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 16,1 Prozent./jha/he

