    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa Schluss

    889 Aufrufe 889 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erholungsgewinne schmelzen deutlich ab

    Für Sie zusammengefasst
    • EuroStoxx 50 schloss mit +0,50% bei 5.569,92 Punkten.
    • Schweizer SMI legte um 0,10% auf 12.543,06 Punkte zu.
    • US-Arbeitsmarktdaten dämpfen Zinssenkungserwartungen.
    Aktien Europa Schluss - Erholungsgewinne schmelzen deutlich ab
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag nur einen Teil ihrer Erholungsgewinne ins Ziel gerettet. Zum Handelsende behauptete der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ein Plus von 0,50 Prozent auf 5.569,92 Punkte. Der schweizerische SMI gewann letztlich noch 0,10 Prozent auf 12.543,06 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,21 Prozent auf 9.527,65 Punkte zulegte.

    Im Einklang mit den US-Börsen ließ auch diesseits des Atlantiks die Begeisterung über starke Zahlen des US-Technologiegiganten Nvidia mit der Zeit nach. Daten vom US-Arbeitsmarkt bremsten die Kurse zunehmend aus - auch weil die Erwartungen an eine erneute US-Zinssenkung im Dezember damit weiter zurückgingen, wie etwa die Analysten der Landesbank Helaba konstatierten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    201,10€
    Basispreis
    1,53
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    177,93€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 14,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aus dem freundlichen europäischen Bankensektor ragten die Aktien von EuroStoxx-Spitzenreiter BNP Paribas mit einem Plus von 4,4 Prozent hervor. Die Franzosen wollen ihren Kapitalpuffer stärken und kaufen zugleich eigene Aktien zurück. Die Quote des harten Kernkapitals soll bis 2027 auf 13 Prozent steigen. In den Aktienrückkauf steckt BNP 1,15 Milliarden Euro, das Rückkaufprogramm soll noch im November starten. Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einem klaren Signal der Stärke.

    Gewinne verzeichneten auch Luxuswerte, wobei Richemont mit einem Anstieg um 2,2 Prozent herausstachen. Im Oktober waren die schweizerischen Uhrenexporte im Vergleich zum Vormonat gesunken. Das Minus sei allerdings weniger deutlich als von ihm erwartet ausgefallen, sagte Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy.

    Mit am Ende des Feldes lagen indes die Autowerte . Hier gab es negative Nachrichten zum französischen Zulieferer Valeo . Die zum Kapitalmarkttag kommunizierten Ziele hätten die Erwartungen der Marktteilnehmer nicht erfüllt, hieß es von Jefferies. Valeo führte mit einem Kurseinbruch um 13 Prozent die Verliererliste im französischen Cac 40 an./gl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,98 % und einem Kurs von 69,11 auf Tradegate (20. November 2025, 18:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 239,38USD. Von den letzten 8 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +34,48 %/+72,00 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Schluss Erholungsgewinne schmelzen deutlich ab Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag nur einen Teil ihrer Erholungsgewinne ins Ziel gerettet. Zum Handelsende behauptete der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ein Plus von 0,50 Prozent auf 5.569,92 Punkte. Der schweizerische SMI gewann …