SINBON nimmt mit den neuesten Errungenschaften im Bereich Umwelt und Unternehmensführung eine Vorreiterrolle bei der Förderung nachhaltiger Lieferketten ein

Es wurde eine Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um insgesamt 28,8 % erreicht

Es wurde die erste Bewertung der Risiken für die biologische Vielfalt im Rahmen des TNFD-Rahmenwerks abgeschlossen

Es wurde eine eigene Solarenergiekapazität von 3 MW erreicht

9,5 % des gesamten Stromverbrauchs wurden aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt

Es wurden 38,47 Millionen US-Dollar (1,24 Milliarden TWD) in Forschung und Entwicklung investiert, was einer Steigerung von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

TAIPEH, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Während sich die weltweite Aufmerksamkeit bei der COP30 auf Umweltfragen richtet, betont SINBON Electronics Co., Ltd. (TWSE#:3023), ein führender Elektronik-Systemintegrator, die Bedeutung von kollektivem Handeln, Transparenz und Verantwortlichkeit innerhalb des privaten Sektors. Um Kunden aus verschiedenen Branchen dabei zu unterstützen, gemeinsam bedeutende Fortschritte zu erzielen, veröffentlicht das Unternehmen seine Erfolge in den Bereichen Umwelt und Unternehmensführung aus seinem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht.

Den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht finden Sie hier:

https://www.sinbon.com/files/2024_SINBON_Sustainability_Report_EN_0923 ...

„Lieferketten stellen in der Regel erhebliche Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken dar, aber SINBON kann hier Abhilfe schaffen, da wir unsere Rolle als Anbieter nachhaltiger Lösungen immer stärker ausbauen", kommentierte Joseph Wang, Vorsitzender von SINBON. „Um unsere Kunden bei der Erreichung ihrer ESG-Ziele zu unterstützen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass SINBON — zusammen mit den vielen Branchen, mit denen wir zusammenarbeiten — eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit und Verantwortung einnimmt. Diese jüngsten Erfolge unterstreichen unser Engagement, Kunden durch nachhaltige Beschaffung zu unterstützen."

Auswirkungen auf die Umwelt

Wie im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht dargelegt, hat SINBON im Jahr 2024 eine Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen um 28,8 % gegenüber dem Basisjahr 2021 erreicht und damit sein Engagement für die Verringerung der Umweltbelastung unterstrichen. Erneuerbare Energien erreichten einen Anteil von 9,5 % am gesamten Stromverbrauch von SINBON, was einer Gesamtmenge von 2.682.743 kWh entspricht. Das Unternehmen hat hierzu durch Investitionen in eigene Solaranlagen beigetragen und wird bis 2024 eine Solarleistung von 3 MW erreichen. Insgesamt hat das Unternehmen mehrere Energiesparmaßnahmen umgesetzt, darunter die Optimierung der Klimaanlagen in seinem Werk in Miaoli, um den Stromverbrauch um insgesamt 715.200 kWh zu senken.