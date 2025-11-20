    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wechsel in der Geschäftsführung der Skoda Auto Deutschland GmbH (FOTO)

    Weiterstadt (ots) - > Frank Barwasser wird zum 1. Januar 2026 der neue Sprecher
    der Geschäftsführung der Skoda Auto Deutschland GmbH

    > Jan-Hendrik Hülsmann wechselt zeitgleich zurück zu Volkswagen und übernimmt
    die Leitung des Vertriebs Europa bei Volkswagen Pkw

    > Libor Myska verbleibt als zweiter Geschäftsführer mit der Verantwortung für
    die Bereiche Finanzen, Beschaffung, Recht & Compliance, IT und Personal

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    87,38€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    99,56€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Skoda Auto Deutschland GmbH gibt eine Veränderung in der Geschäftsführung
    bekannt: Ab dem 1. Januar 2026 wird Frank Barwasser neuer Geschäftsführer und
    Sprecher der Geschäftsführung. Er folgt auf Jan-Hendrik Hülsmann, der künftig
    als Leiter Vertrieb Europa bei Volkswagen Pkw tätig sein wird.

    Jan-Hendrik Hülsmann: Wegbereiter für den Erfolg von Skoda in Deutschland

    Jan-Hendrik Hülsmann hat als Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung
    den Vertrieb von Skoda Auto Deutschland seit dem 1. Januar 2023 maßgeblich
    geprägt. Unter seiner Führung konnte die Marke ihre Position als Importmarke
    Nummer eins in Deutschland festigen und mittlerweile einen kumulierten
    Marktanteil von 8,0 Prozent (Januar - Oktober 2025) erreichen. Im Markenranking
    des Kraftfahrtbundesamts (KBA) ist Skoda in nur drei Jahren von Platz 6 auf
    Platz 4 vorgerückt. Im Markenranking der reinen Elektroautos belegt die Marke
    mittlerweile sogar Platz 2 in Deutschland.

    Frank Barwasser: Erfahrener Vertriebsexperte mit internationaler Expertise

    Frank Barwasser blickt auf eine vielseitige Karriere innerhalb des Volkswagen
    Konzerns zurück und kehrt in führender Rolle zu Skoda Auto Deutschland zurück.
    Der studierte Betriebswirt trat vor über 25 Jahren in den Volkswagen Konzern
    ein, seit 2023 verantwortet er den Vertrieb für Volkswagen Pkw in Deutschland.
    Seine Konzern-Karriere begann Barwasser als Leiter der Vertriebssteuerung bei
    Skoda Auto Deutschland, 2007 übernahm er im Joint Venture SVW in Shanghai die
    Verantwortung für das Produktmarketing. Ab 2010 leitete er bei der Volkswagen
    Group China in Peking die Vertriebssteuerung für den Konzern und die Marke
    Volkswagen. Nach weiteren Stationen als Leiter der Volumenplanung im Konzern
    sowie als Leiter Vertrieb & Marketing in der Baureihe Small verantwortete
    Barwasser ab 2018 die weltweite Volumenplanung der Marke Volkswagen. Nun
    übernimmt er die Geschäftsführung im wichtigsten Einzelmarkt für Skoda und
    bringt automobile Leidenschaft, globale Management-Erfahrung, umfassendes
    Vertriebswissen und ausgeprägten Teamgeist mit.

    Martin Jahn, Skoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, kommentiert: "Mein
    herzlicher Dank gilt Jan-Hendrik Hülsmann für seinen herausragenden Einsatz und
    die zahlreichen Erfolge, die Skoda Auto Deutschland unter seiner Leitung feiern
    konnte. Mit strategischer Weitsicht hat er die Position von Skoda als
    erfolgreichste Importmarke Deutschlands gefestigt, den Marktanteil
    kontinuierlich ausgebaut und die Marke in unserem wichtigsten Einzelmarkt
    zukunftssicher aufgestellt. Gleichzeitig freue ich mich sehr, mit Frank
    Barwasser einen erfahrenen und international versierten Vertriebsexperten als
    neuen Geschäftsführer von Skoda Auto Deutschland begrüßen zu dürfen. Ich bin
    überzeugt, dass er gemeinsam mit dem zweiten Geschäftsführer Libor Myska die
    Erfolgsgeschichte von Skoda in Deutschland fortschreiben und wertvolle neue
    Impulse setzen wird."

    Pressekontakt:

    Christof Birringer
    Leiter Unternehmenskommunikation
    Telefon +49 6150 133 120
    E-Mail: mailto:christof.birringer@skoda-auto.de

    Ulrich Bethscheider-Kieser
    Leiter Produkt- und Markenkommunikation
    Telefon +49 6150 133 121
    E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6163070
    OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale sowie technische Aspekte der Volkswagen (VW) Vz Aktie, inklusive Einschätzungen zu Kurszielen, Einflussfaktoren wie Modellneuheiten und Marktpositionen sowie die finanzielle Lage des Unternehmens.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wechsel in der Geschäftsführung der Skoda Auto Deutschland GmbH (FOTO) > Frank Barwasser wird zum 1. Januar 2026 der neue Sprecher der Geschäftsführung der Skoda Auto Deutschland GmbH > Jan-Hendrik Hülsmann wechselt zeitgleich zurück zu Volkswagen und übernimmt die Leitung des Vertriebs Europa bei Volkswagen Pkw > …