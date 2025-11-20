Wechsel in der Geschäftsführung der Skoda Auto Deutschland GmbH (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Frank Barwasser wird zum 1. Januar 2026 der neue Sprecher

der Geschäftsführung der Skoda Auto Deutschland GmbH



> Jan-Hendrik Hülsmann wechselt zeitgleich zurück zu Volkswagen und übernimmt

die Leitung des Vertriebs Europa bei Volkswagen Pkw



> Libor Myska verbleibt als zweiter Geschäftsführer mit der Verantwortung für

die Bereiche Finanzen, Beschaffung, Recht & Compliance, IT und Personal





Die Skoda Auto Deutschland GmbH gibt eine Veränderung in der Geschäftsführungbekannt: Ab dem 1. Januar 2026 wird Frank Barwasser neuer Geschäftsführer undSprecher der Geschäftsführung. Er folgt auf Jan-Hendrik Hülsmann, der künftigals Leiter Vertrieb Europa bei Volkswagen Pkw tätig sein wird.Jan-Hendrik Hülsmann: Wegbereiter für den Erfolg von Skoda in DeutschlandJan-Hendrik Hülsmann hat als Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführungden Vertrieb von Skoda Auto Deutschland seit dem 1. Januar 2023 maßgeblichgeprägt. Unter seiner Führung konnte die Marke ihre Position als ImportmarkeNummer eins in Deutschland festigen und mittlerweile einen kumuliertenMarktanteil von 8,0 Prozent (Januar - Oktober 2025) erreichen. Im Markenrankingdes Kraftfahrtbundesamts (KBA) ist Skoda in nur drei Jahren von Platz 6 aufPlatz 4 vorgerückt. Im Markenranking der reinen Elektroautos belegt die Markemittlerweile sogar Platz 2 in Deutschland.Frank Barwasser: Erfahrener Vertriebsexperte mit internationaler ExpertiseFrank Barwasser blickt auf eine vielseitige Karriere innerhalb des VolkswagenKonzerns zurück und kehrt in führender Rolle zu Skoda Auto Deutschland zurück.Der studierte Betriebswirt trat vor über 25 Jahren in den Volkswagen Konzernein, seit 2023 verantwortet er den Vertrieb für Volkswagen Pkw in Deutschland.Seine Konzern-Karriere begann Barwasser als Leiter der Vertriebssteuerung beiSkoda Auto Deutschland, 2007 übernahm er im Joint Venture SVW in Shanghai dieVerantwortung für das Produktmarketing. Ab 2010 leitete er bei der VolkswagenGroup China in Peking die Vertriebssteuerung für den Konzern und die MarkeVolkswagen. Nach weiteren Stationen als Leiter der Volumenplanung im Konzernsowie als Leiter Vertrieb & Marketing in der Baureihe Small verantworteteBarwasser ab 2018 die weltweite Volumenplanung der Marke Volkswagen. Nunübernimmt er die Geschäftsführung im wichtigsten Einzelmarkt für Skoda undbringt automobile Leidenschaft, globale Management-Erfahrung, umfassendesVertriebswissen und ausgeprägten Teamgeist mit.Martin Jahn, Skoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, kommentiert: "Meinherzlicher Dank gilt Jan-Hendrik Hülsmann für seinen herausragenden Einsatz unddie zahlreichen Erfolge, die Skoda Auto Deutschland unter seiner Leitung feiernkonnte. Mit strategischer Weitsicht hat er die Position von Skoda alserfolgreichste Importmarke Deutschlands gefestigt, den Marktanteilkontinuierlich ausgebaut und die Marke in unserem wichtigsten Einzelmarktzukunftssicher aufgestellt. Gleichzeitig freue ich mich sehr, mit FrankBarwasser einen erfahrenen und international versierten Vertriebsexperten alsneuen Geschäftsführer von Skoda Auto Deutschland begrüßen zu dürfen. Ich binüberzeugt, dass er gemeinsam mit dem zweiten Geschäftsführer Libor Myska dieErfolgsgeschichte von Skoda in Deutschland fortschreiben und wertvolle neueImpulse setzen wird."Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon +49 6150 133 120E-Mail: mailto:christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6163070OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH