Wechsel in der Geschäftsführung der Skoda Auto Deutschland GmbH (FOTO)
Die Skoda Auto Deutschland GmbH gibt eine Veränderung in der Geschäftsführung
bekannt: Ab dem 1. Januar 2026 wird Frank Barwasser neuer Geschäftsführer und
Sprecher der Geschäftsführung. Er folgt auf Jan-Hendrik Hülsmann, der künftig
als Leiter Vertrieb Europa bei Volkswagen Pkw tätig sein wird.
Jan-Hendrik Hülsmann: Wegbereiter für den Erfolg von Skoda in Deutschland
Jan-Hendrik Hülsmann hat als Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung
den Vertrieb von Skoda Auto Deutschland seit dem 1. Januar 2023 maßgeblich
geprägt. Unter seiner Führung konnte die Marke ihre Position als Importmarke
Nummer eins in Deutschland festigen und mittlerweile einen kumulierten
Marktanteil von 8,0 Prozent (Januar - Oktober 2025) erreichen. Im Markenranking
des Kraftfahrtbundesamts (KBA) ist Skoda in nur drei Jahren von Platz 6 auf
Platz 4 vorgerückt. Im Markenranking der reinen Elektroautos belegt die Marke
mittlerweile sogar Platz 2 in Deutschland.
Frank Barwasser: Erfahrener Vertriebsexperte mit internationaler Expertise
Frank Barwasser blickt auf eine vielseitige Karriere innerhalb des Volkswagen
Konzerns zurück und kehrt in führender Rolle zu Skoda Auto Deutschland zurück.
Der studierte Betriebswirt trat vor über 25 Jahren in den Volkswagen Konzern
ein, seit 2023 verantwortet er den Vertrieb für Volkswagen Pkw in Deutschland.
Seine Konzern-Karriere begann Barwasser als Leiter der Vertriebssteuerung bei
Skoda Auto Deutschland, 2007 übernahm er im Joint Venture SVW in Shanghai die
Verantwortung für das Produktmarketing. Ab 2010 leitete er bei der Volkswagen
Group China in Peking die Vertriebssteuerung für den Konzern und die Marke
Volkswagen. Nach weiteren Stationen als Leiter der Volumenplanung im Konzern
sowie als Leiter Vertrieb & Marketing in der Baureihe Small verantwortete
Barwasser ab 2018 die weltweite Volumenplanung der Marke Volkswagen. Nun
übernimmt er die Geschäftsführung im wichtigsten Einzelmarkt für Skoda und
bringt automobile Leidenschaft, globale Management-Erfahrung, umfassendes
Vertriebswissen und ausgeprägten Teamgeist mit.
Martin Jahn, Skoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, kommentiert: "Mein
herzlicher Dank gilt Jan-Hendrik Hülsmann für seinen herausragenden Einsatz und
die zahlreichen Erfolge, die Skoda Auto Deutschland unter seiner Leitung feiern
konnte. Mit strategischer Weitsicht hat er die Position von Skoda als
erfolgreichste Importmarke Deutschlands gefestigt, den Marktanteil
kontinuierlich ausgebaut und die Marke in unserem wichtigsten Einzelmarkt
zukunftssicher aufgestellt. Gleichzeitig freue ich mich sehr, mit Frank
Barwasser einen erfahrenen und international versierten Vertriebsexperten als
neuen Geschäftsführer von Skoda Auto Deutschland begrüßen zu dürfen. Ich bin
überzeugt, dass er gemeinsam mit dem zweiten Geschäftsführer Libor Myska die
Erfolgsgeschichte von Skoda in Deutschland fortschreiben und wertvolle neue
Impulse setzen wird."
Pressekontakt:
Christof Birringer
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon +49 6150 133 120
E-Mail: mailto:christof.birringer@skoda-auto.de
Ulrich Bethscheider-Kieser
Leiter Produkt- und Markenkommunikation
Telefon +49 6150 133 121
E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de
