    DZ BANK stuft BMW auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 100 Euro belassen. Der Hochlauf der "Neuen Klasse" sollte die operative Gewinnmarge im Autosegment wieder in Richtung des strategischen Zielkorridors führen, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Zolldiskussion sieht er BMW von den deutschen Autobauern am besten aufgestellt. Das laufende Aktienrückkaufprogramm sei eine zusätzliche Kursstütze./niw/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:19 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 83,64EUR auf Tradegate (20. November 2025, 18:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Michael Punzet
    Analysiertes Unternehmen: BMW
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


