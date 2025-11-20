Robinhood Markets Registered (A) Aktie - Kurs auf Talfahrt - 20.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Robinhood Markets Registered (A) Aktie. Sie fällt um -10,76 % auf 94,49€. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,24 %, geht es heute bei der Robinhood Markets Registered (A) Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

Obwohl die Robinhood Markets Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,03 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Robinhood Markets Registered (A) Aktie damit um -6,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Robinhood Markets Registered (A) auf +191,13 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,80 % geändert.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,88 % 1 Monat -4,55 % 3 Monate +16,03 % 1 Jahr +222,44 %

Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

Es gibt 786 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,34 Mrd.EUR € wert.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.